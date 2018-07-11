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Мэр Красноярска прокомментировал строительство рыбной фермы на Абаканской протоке
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Мэр Красноярска прокомментировал строительство рыбной фермы на Абаканской протоке 

Парламентская газета 11 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Строительство заводи для разведения рыбы на Абаканской протоке может пойти на пользу экологии. Такое мнение телеканалу «360» выразил мэр Красноярска Сергей Еремин.
Накануне депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев обратился в региональную прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой провести внеплановую проверку строительства рыбной фермы на Абаканской протоке.
По словам мэра Красноярска, инвестор должен был выполнить ряд требований ещё в 2017 году в летний период. «Нужно было провести работы по уширению русла Абаканской протоки, чтобы повысить пропускную способность воды. В том году не сделал — разбираться уже смысла нет», — пояснил чиновник.
При этом в текущем году инвестор согласовал строительные работы с федеральным органом по охране рыбного хозяйства.
«Всё, что связано с уширением и дополнительным освобождением русла — это, мне кажется, пойдёт на пользу», — отметил Еремин, добавив всё же, что из-за строительства «работает всего одна водопропускная труба».
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