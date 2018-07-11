Мэр Красноярска прокомментировал строительство рыбной фермы на Абаканской протоке

Сергей Еремин. Строительство заводи для разведения рыбы на Абаканской протоке может пойти на пользу экологии. Такое мнение телеканалу «360» выразил мэр Красноярска

По словам мэра Красноярска, инвестор должен был выполнить ряд требований ещё в 2017 году в летний период. «Нужно было провести работы по уширению русла Абаканской протоки, чтобы повысить пропускную способность воды. В том году не сделал — разбираться уже смысла нет», — пояснил чиновник.

При этом в текущем году инвестор согласовал строительные работы с федеральным органом по охране рыбного хозяйства.

«Всё, что связано с уширением и дополнительным освобождением русла — это, мне кажется, пойдёт на пользу», — отметил Еремин, добавив всё же, что из-за строительства «работает всего одна водопропускная труба».