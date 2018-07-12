Остановят ли санкции США «Северный поток — 2»?

«Имеет право высказываться», — так Эмманюэль Макрон прокомментировал слова Трампа о «Северном потоке — 2». Решение по строительству трубопровода европейские страны принимают суверенно, заявил французский президент.

Чуть раньше в таком же ключе Ангела Меркель ответила на слова Трампа, что Россия с помощью энергоресурсов контролирует Германию . Впрочем, слова этих лидеров не так важны, как высказывание Госдепартамента . Компании, которые связаны со строительством российских газопроводров, могут попасть под санкции.

Об этом известно еще с прошлого года, когда Соединенные Штаты приняли рамочный закон о санкциях против России, Ирана Северной Кореи . И вот тогда в Европе серьезно забеспокоились. И одними недовольными заявлениями там не ограничились.

В итоге США тот закон изменили, вписав, что Вашингтон вправе ввести санкции, но только после консультации с союзниками, то есть с Европой. Строчка важная, но европейские компании все равно опасаются.

Рустам Танкаев гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России «Для европейских партнеров „Северного потока — 2“ санкции, действительно, очень серьезная вещь. И они хотели бы этих санкций избежать. Потери там финансовые могут быть очень большими, поэтому психологическое давление имеет место. Действительно, для нас уже теперь никакие санкции не серьезны. Нам абсолютно на них наплевать. А вот, что касается наших партнеров в Европе, — там ситуация иная. Это похоже на то, знаете, как бандиты, которые берут заложников».

Впрочем, даже формулировки Госдепа — несколько размытые. Это не «мы введем санкции», а «у компаний есть риск попасть под санкции». То есть, может, попадут, а, может, и нет. Куда серьезнее был другой разговор. Если верить СМИ, весной Трамп поставил Меркель ультиматум: или отказ от «Северного потока», или пошлины на европейскую сталь.

Судя по тому, что Вашингтон летом ввел торговые барьеры, Европа выбрала российский газопровод. Потом в немецком правительстве заявили, что США не будут вводить санкции за второй «Северный поток», что все-таки не мешает Соединенным Штатам время от времени делать разные заявления. Например, что Москва установит на трубе разведывательное оборудование и будет следить за акваторией Балтийского моря.

Алексей Гривач замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности «Для самих европейцев это реальный тест на их самостоятельность. Им нужно принять решение — суверенны ли они в определении своей экономической, энергетической политики или нет. Они уже реагируют достаточно жестко. Риторика со стороны Еврокомиссии , которую сложно заподозрить в симпатиях к „Северному потоку — 2“, даже Еврокомиссия выступала и говорила, что если будут приняты какие-то меры против европейских компаний, то они будут разрабатывать жесткий ответ».

Санкции США, пожалуй, единственное, что может остановить «Северный Поток». Если, конечно, не произойдет что-то совсем непредсказуемое. Почти все страны ЕС, от которых зависит проект, дали разрешение на строительство. Не сделала этого только Дания . Но в «Nord Strеаm 2» уже заявили, что начнут прокладку, не дожидаясь одобрения от Копенгагена

А если он его так и не даст, то тоже ничего страшного — придется изменить маршрут и проложить трубу в международных водах к Северу от Дании. Что касается американской дубинки, то сейчас многие вспоминают события 36-летней давности.