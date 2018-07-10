Новая российская авиационная ракета напугала ВВС США

Ракета Р-37М класса «воздух-воздух» способна поражать цели на дальности до 188 миль (302,5 км). Боезаряд ракеты — 132 фунта (60 кг) взрывчатого вещества. Ракета к цели на скорости, в шесть раз превышающей скорость звука (6 Маха).

По данным американского издания, лучшие авиационные ракеты производства Raytheon (США) разгоняются до скорости в 4 Маха. Их максимальная дальность — приблизительно 110 миль (177 км). Ближайший аналог Р-37М — европейская ракета «Метеор» может войти в состав вооружения F-35 только в 2024 году.

Ранее Р-37М использовались только с МиГ-31 для борьбы с американскими стратегическими бомбардировщиками и практически не использовались за пределами России . Самолеты Су-30, Су-35, и Су-57 могут использоваться на любом театре военных действий. Они, в частности, применялись в операции российских ВКС в Сирии , где действовали вблизи американских самолетов.

Малайзию, Кроме того, самолеты Су-30 поставляются Россией на экспорт, в том числе в Индию Алжир . Самолеты Су-35 поставляются в Китай

По оценке экспертов, система наведения Р-37М защищена от радиоэлектронного воздействия противника.