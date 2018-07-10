Новая российская авиационная ракета напугала ВВС США 

Сверхзвуковая Р-37М способна «достать» американский стелс-истребитель 5-го поколения F-35 Планы министерства обороны России оснастить модернизированной сверхзвуковой ракетой большой дальности Р-37М самолеты Су-30СМ, Су-35 и Су-57 вызвали обеспокоенность военного ведомства США. Как сообщает Washington Free Beacon со ссылкой на свои военные источники, данная ракета, которой ранее оснащались только российский высотные перехватчики МиГ-31, войдя в арсенал самолетов «Сухой», сможет сбивать на большой дальности любой военный самолет США, включая истребитель 5-го поколения Lockheed Martin F-35.
Ракета Р-37М класса «воздух-воздух» способна поражать цели на дальности до 188 миль (302,5 км). Боезаряд ракеты — 132 фунта (60 кг) взрывчатого вещества. Ракета к цели на скорости, в шесть раз превышающей скорость звука (6 Маха).
По данным американского издания, лучшие авиационные ракеты производства Raytheon (США) разгоняются до скорости в 4 Маха. Их максимальная дальность — приблизительно 110 миль (177 км). Ближайший аналог Р-37М — европейская ракета «Метеор» может войти в состав вооружения F-35 только в 2024 году.
Покупателями F-35 являются, в частности, Япония и Южная Корея. Он также поставляется в такие страны, как Финляндия и Польша.
Ранее Р-37М использовались только с МиГ-31 для борьбы с американскими стратегическими бомбардировщиками и практически не использовались за пределами России. Самолеты Су-30, Су-35, и Су-57 могут использоваться на любом театре военных действий. Они, в частности, применялись в операции российских ВКС в Сирии, где действовали вблизи американских самолетов.
Кроме того, самолеты Су-30 поставляются Россией на экспорт, в том числе в Индию, Малайзию, Алжир. Самолеты Су-35 поставляются в Китай.
По оценке экспертов, система наведения Р-37М защищена от радиоэлектронного воздействия противника.