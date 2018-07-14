Нейросеть от Nvidia эффективно борется с шумом на изображениях

Cпециалисты компании Nvidia, Университета Аалто и Массачусетского технологического института создали нейросеть, которая улучшает качество фотографий почти без искажений. Новый метод был представлен на Международной конференции по машинному обучению ICML, которая проходила в Стокгольме Швеция ). Препринт статьи с подробным изложением нового метода исследователи разместили на arXiv.Org.

В предыдущих подобных работах нейросеть обучалась восстанавливать фотографии, определяя разницу между парами изображений — с шумом и без. Новый метод отличается тем, что нейросети показывали только изображения с шумом. Тем не менее, она может устранять дефекты и автоматически улучшать качество фотографий.

В начале работы над методом очистки изображений от шума исследователи добавляли на них гауссовский шум. Он характеризуется равномерной спектральной плотностью и нормально распределенным значением амплитуды помех. Всего в обучающей выборке было 50 000 изображений размером 256x256 пикселей. Работа с 30-слойной остаточной нейросетью RED30 привела специалистов к неожиданному выводу: они поняли, что использовать для обучения чистые изображения не нужно.

Для дальнейших тестов исследователи использовали другую сверточную нейросеть — U-net, которая обучалась в десять раз быстрее при тех же результатах. В дальнейшем они добавляли на изображения другие виды шума — Пуассоновский, Бернулли и так далее. Все следующие тесты подтвердили, что гипотеза о том, что чистые изображения нейросети не нужны, верна.

Созданный метод можно использовать не только для обычных фотографий, но и для улучшения МРТ-снимков или сделанных космическими телескопами изображений. Однако специалисты отмечают, что в их методе есть и минусы: например, нейросеть не может воссоздать объекты, которых не было в наборе тренировочных изображений. «Но это ограничение относится в равной степени и к обучению на основе чистых изображений», — тут же оговариваются ученые.

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