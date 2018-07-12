Британский кабмин одобрил слияние компании Skу с холдингом 21st Century Fox

ТАСС , 12 июля. Правительство Великобритании в четверг одобрило слияние британской телекоммуникационной компании Sky с медиахолдингом 21st Century Fox ( США Руперта Мердока , который предложил за 61%-ый пакет акций £24,5 млрд ($32,48 млрд). Об этом сообщает в четверг британский телеканал Sky News.

По словам министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райта, такой шаг знаменует «заключительный этап рассмотрения общественных интересов по этому делу». Теперь акционерам Sky стоит решить, принимать ли заявку 21st Century Fox, добавил он.

До этого сделка была отложена, поскольку британские политики и регуляторы выразили опасения, что Мердок может получить слишком большое влияние над британскими СМИ. Одновременно Лондон принял заявку конкурирующего медиагиганта Comcast (США), который в феврале этого года за пакет акций Sky предложил £22 млрд ($29,4 млрд).

21st Century Fox попытался развеять опасения британской стороны с помощью ряда уступок, среди которых продажа телеканала Sky News , как только сделка будет завершена. В настоящий момент 21st Century Fox владеет 39% Sky. Через другой свой медиахолдинг, News Corporation, Мердок издает в Великобритании газету The Times и таблоид The Sun.

В заявлении медиахолдинга из США выражается надежда на то, что «благодаря слиянию появится бизнес мирового класса, предлагающий лучшие развлекательные программы». «Мы твердо уверены, что объединившиеся Sky и 21st Century Fox станут мощным драйвером для дальнейшего роста и активности Великобритании. Увеличение масштаба и возможностей обогатят потенциал Sky на долгие годы, особенно во время динамичных изменений в нашей отрасли», — отметили в компании.