На Михеевском ГОКе готовятся к выпуску катодной меди

Идея организовать на МГОКе переработку медного концентрата в катодную медь возникла после того, как за три года с момента запуска комбината его производительность выросла в 18 до 27 миллионов тонн руды в год. Это поможет оптимизировать транспортные издержки на доставку сырья потребителям и даст рынку продукт с большей добавленной стоимостью.

По словам В. Левина, новое производство позволит ежегодно получать 100 тысяч тонн медных катодов, около 25 тысяч тонн сульфата никеля (продукта для производства аккумуляторов электромобилей, спрос на который ежегодно растет) и до 350 тонн кобальта в товарной соли.

Ежегодно автоклавный комплекс будет потреблять до 500 тысяч тонн медного концентрата производства Михеевского ГОКа и до 750 тысяч тонн окисленной никелевой руды с Куликовской группы месторождений (Челябинская область), лицензией на которую владеет РМК. Инвестиции в проект оцениваются в 45 миллиарда рублей. Новый комплекс обеспечит более 1 000 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Преимущество автоклавного производства — полностью замкнутого технологического цикла — заключается в отсутствии выбросов металлургических газов.

Близость к место добычи сырья значительно сократит временные рамки выпуска катодной меди: с момента поступления руды на склад ГОКа он будет занимать порядка 8 суток, что в 2-3 раза быстрее, чем при традиционных производственных цепочках. Извлечение меди составит до 98,5%, при пирометаллургическом производстве этот показатель составляет 94-96%.

Первыми автоклавные технологии в промышленном масштабе освоили золотодобывающие компании середины прошлого века. В переработке медных руд и концентратов в опытно-промышленных и промышленных масштабах их начали применять в 1980-х годах в Австралии США . Применение автоклавов для переработки окисленных никелевых руд и медных концентратов на площадке Михеевского ГОКа в планируемых объемах станет первым в мировой практике опытом.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, автоклавы — крупные герметичные емкости, способные интенсивно пропускать через себя большие объемы медного концентрата и окисленной руды. Для извлечения из сырья полезного компонента внутри создается повышенная температура (до 260 градусов) и давление (более 20 бар). Под их действием сырье превращается в медьсодержащий раствор, который затем используют в качестве основы для подготовки электролита, обогащенного медью. Под воздействием тока в спецваннах медь из электролита восстанавливают в виде металлических пластин — катодов, содержащих 99,99% меди.