Участники саммита НАТО призвали Россию вывести войска из Молдавии, Украины и Грузии и признать ответственность за крушение MH17

Украины и Главы государств и правительств 29 стран — членов НАТО призвали Россию вывести войска из Молдавии Грузии . Об этом говорится в декларации

альянса по итогам первого дня саммита в Брюсселе

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Республики Молдавии в пределах их международно признанных границ. Мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила в этих трех странах без их согласия", — отмечается в документе. Также члены альянса призывают Россию отказаться от признания Абхазии Южной Осетии независимыми государствами.

Участники саммита НАТО также призвали Россию признать ответственность за крушение над Донбассом самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH17. «Мы полностью поддерживаем резолюцию Совбеза ООН 2166, касающуюся крушения гражданского рейса MH17, и призываем Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать во всех усилиях по установлению правды, справедливости и возложению ответственности», — говорится в документе.

— Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, в том числе по Приднестровью и Крыму

Лидеры стран НАТО также призвали к полной реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, а также выразили поддержку работе нормандского формата и контактной группы. НАТО призывает Россию отказаться от поддержки военизированных групп на востоке Украины.

В целом альянс указывает на недружественное поведение Москвы : «Агрессивные действия России, в том числе угроза и применение силы для достижения политических целей, бросают вызов Североатлантическому союзу и подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на правилах международный порядок».

"Мы продолжаем верить, что партнерство между НАТО и Россией, основанное на международном праве и обязательствах, включая Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года и Римскую декларацию 2002 года, могло бы иметь стратегическую ценность. В связи с нынешними обстоятельствами мы сожалеем, что, несмотря на призывы союзников и международного сообщества в адрес России сменить курс, условий для таких отношений нет", — говорится в документе (цитата по ТАСС ).

В НАТО склонны считать, что Россия нарушает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и призывают ее сотрудничать, чтобы развеять имеющиеся у альянса сомнения.

"НАТО призывает РФ ответить на существующие опасения, причем сделать это следует обстоятельно и с обеспечением транспарентности. Также России нужно провести диалог с США по техническим вопросам", — подчеркивают авторы документа.

Лидеры стран НАТО поясняют, что их опасения связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (или Р-500) для комплекса «Искандер». В заявлении подчеркивается, что «Россия лишь недавно признала существование этой системы, не предоставив при этом объяснений и не обеспечив транспарентность», отмечает

Союзники также выражают солидарность с Лондоном, который считает, что Россия причастна к использованию нервно-паралитического вещества в Солсбери. " Великобритания оценивает как очень вероятное то, что Российская Федерация несет ответственность за нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы выражаем солидарность с Великобританией в ее оценке", — говорится в декларации.

При этом участники саммита НАТО видят пользу в обмене информацией в рамках совета Россия — НАТО, кроме того, они приветствовали контакты с Россией по военным каналам связи.

"У нас приостановлено все практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией, в то же время мы остаемся открытыми к политическому диалогу", — отмечается в декларации. «НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России», — подчеркивается в заявлении.