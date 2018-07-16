15 диких приложений из топов App Store США, Китая и Японии

15 диких приложений из топов App Store США Китая и ЯпонииНа этой неделе App Store отметил свой 10-летний юбилей. На сегодняшний день в нем можно найти более 2,1 миллионов разнообразных приложений. И несмотря на всеобщую глобализацию, лидеры загрузок в App Store в разных странах серьёзно отличаются.

Рассказываем, что интересного сегодня можно найти в топах США, Японии и Китая. Дичь, о которой вы могли даже не слышать.

В тему:

Каким образом Apple решила спасти App Store

Я снова начал открывать App Store и вам советую

США — ботаники, веганы и кемперы

1. PlantSnap Plant Identification

Любопытно, что в общем топе приложений США находится программа, которая будет полезна садоводам-любителям. Он подскажет названия цветов и деревьев буквально по сделанной пользователем фотографии интересующего растения.

В базе программы 316 000 видов фауны!

2. Hear My Baby Heartbeat Monitor

В медицинском разделе на первом месте идет приложение для будущих мам. С помощью него и встроенного микрофона iPhone можно послушать и записать сердцебиение ребёнка в утробе матери.

3. Camp & RV — Tent Camping to RV Parks

В путешествиях уверенно лидирует приложение для туристов на колёсах. Широко распространённая культура кемперства за океаном получила достойного помощника в AppStore. Путешественники смогут узнать лучшие места для отдыха, автостоянки, заправки, парки и многое другое.

4. HappyCow Find Vegan Food

Следом за кемперам идут веганы, для которых также представлено удобное приложение по поиску точек «вкусно поесть, но мяса». В базе программы находятся точки из 180 стран мира.

По каждому заведению можно найти отзывы посетителей, которых собралось более 300 тысяч!

5. Continual for Instagram

Наконец, безумная популярность Инстаграма ожидаемо вынудила разработчиков придумать приложение, которое режет видео на короткие 15 секундные отрезки. Да, специально для Stories.

Китай — радуга, девочки и кастомизация iPhone

1. Радуга — Эффект Rainbow Filter

Китайская культура особенная. Например, здесь популярно добавлять на фотографии радугу. Не удивительно, во-первых, в Китае это знак объединения инь и ян. Ну, а во-вторых об прошлом году в соседнем Тайване появилась радуга, которая не исчезала в течение 8 часов и 58 минут. Китайцам этот факт явно не дает покоя.

2. GirlsCam-Girls Heart Filter Camera

Другим популярным фотоприложением в Китае является сугубо женское (название как бы намекает) приложение, которое добавляет немного волшебства в фотографии. Розовые оттенки, бантики и вот это все.

3. Диди Путешествие

В топе туристического раздела находится фирменное приложение популярного сегодня в Китае сервиса Didi Chuxing. Этакий китайский аналог Uber, в котором можно заказать не только такси, но также машину для пожилых людей (чтобы это значило?), автобус, арендовать авто или даже вызвать водителя на замену и многое другое. Многогранный сервис.

4. Пользовательский Notch

Странное приложение, позволяющее сделать экран блокировки iPhone более индивидуальным. Ушки, бантики и так далее. Стоп, я уже это говорил?

5. Рыцарская биография

В разделе игр на первом месте идёт популярная «Рыцари ветра», посвящённая боевым искусствам. Ну, а как иначе? Более 100 персонажей с отличительными особенностями, богатая сюжетная линия и уникальная система развития персонажей делают игру по-настоящему интересной. При этом боевая механика похожа на обычные шахматы.

Япония — фейки и уставшие люди

1. Fake Lock Screen

Странное приложение, позволяющее создать видимость популярности в социальных сетях, наличия отношений или деловых контактов из полиции. Вопрос — зачем? Нам не понять.

2. Fake Location

Если предыдущее приложение для вас недостаточно шоковое, вот вам продолжение популярной темы у японцев, которым явно важно пустить пыль в глаза близким людям.

Приложение позволяет подставить поддельное местоположение к фотографиям в социальных сетях. Например, можно зачекиниться на Эвересте или в Париже.

3. Бутылка Q Для самых одиноких японцев придумано приложение, позволяющее отправить виртуальную бутылку с записками, в которых можно поделиться настроением, секретом или любой другой информацией. Зачем и для кого? Не спрашивайте. Так надо. А еще в приложении 55 видов бутылок и 50 видов бумаги.

4. Sound of healing water (WaterSound)

Бросать бутылки из предыдущего приложения явно рекомендуется под звуки лечебной воды. По крайней мере, именно такую программу с различными звуками водной стихии можно обнаружить в топе японского App Store.

Разработчики советуют ее использовать переутомлённых в переполненном транспорте, пользователям, которые находятся в постоянном стрессе, либо тем, кому просто не уснуть. В общем, российским пользователям тоже подойдет.

5. PeakFinder AR Если в США приложения с дополненной реальностью связаны в основном с покупкой разнообразной мебели, в то в японских чартах можно обнаружить приложение, которое будет полезно самым заядлым альпинистам.

Приложение позволит тщательно изучить практически любую гору, так как в его базе записано более 300 тыс.гор. От Эвереста до небольшого холмика. Это вам не дома по мебельному магазину ходить.

Делитесь в комментариях, заходите ли вы зарубежные AppStore, и что интересного там находили.