ВТО: Швейцария инициировала процесс разрешения спора с США о пошлинах на сталь и алюминий

БРЮССЕЛЬ , 12 июл — ПРАЙМ. Швейцария стала очередной страной, которая подала запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на консультации с США в рамках процесса разрешения споров в связи с новыми пошлинами Соединенных Штатов на импорт стальной и алюминиевой продукции, говорится в сообщении ВТО.

"Швейцария запросила консультации по спору в ВТО с США касательно их пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия", — говорится в сообщении.

Швейцария считает, что эти новые пошлины не отвечают правилам ВТО, свидетельствует релиз.

О запуске процедуры разрешения споров в рамках ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий говорилось в заявлении на сайте правительства страны во вторник.

Запрос на такие консультации инициирует процедуру разрешения споров в ВТО. Сторонам даётся 60 дней, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению спора. Если по истечении срока консультаций договоренности нет, истец может запросить формирование панели арбитров ВТО для рассмотрения спора.