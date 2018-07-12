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ВТО: Швейцария инициировала процесс разрешения спора с США о пошлинах на сталь и алюминий
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ВТО: Швейцария инициировала процесс разрешения спора с США о пошлинах на сталь и алюминий 

Прайм 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Швейцария стала очередной страной, которая подала запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на консультации с США в рамках процесса разрешения споров в связи с новыми пошлинами Соединенных Штатов на импорт стальной и алюминиевой продукции, говорится в сообщении ВТО.
"Швейцария запросила консультации по спору в ВТО с США касательно их пошлин на определенную импортируемую продукцию из стали и алюминия", — говорится в сообщении.
Швейцария считает, что эти новые пошлины не отвечают правилам ВТО, свидетельствует релиз.
О запуске процедуры разрешения споров в рамках ВТО в связи с пошлинами США на сталь и алюминий говорилось в заявлении на сайте правительства страны во вторник.
Запрос на такие консультации инициирует процедуру разрешения споров в ВТО. Сторонам даётся 60 дней, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению спора. Если по истечении срока консультаций договоренности нет, истец может запросить формирование панели арбитров ВТО для рассмотрения спора.
Ранее подобные запросы на консультации в ВТО в отношении именно этих пошлин США подал целый ряд стран, среди которых Китай, Индия, Еврокомиссия от имени государств Евросоюза, Канада, Норвегия, Россия, Мексика.
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