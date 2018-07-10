Ещё
На Колыме планируют осваивать месторождения меди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Колыме планируют осваивать месторождения меди 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 10 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Правительство Магаданской области и Русская медная компания (РМК) на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заключили официальное соглашение о сотрудничестве и в дальнейшем освоении месторождений меди на Колыме, сообщает во вторник правительство региона.
"Подписи под соглашением о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов поставили глава региона Сергей Носов и президент РМК Всеволод Левин. Документ предусматривает обмен информацией, проведение совещаний, создание рабочих групп и другие виды взаимодействия. Также РМК намеревается развивать проекты по изучению и разработке месторождений меди в регионе с перспективой создания там горно-обогатительных мощностей. В свою очередь, правительство Магаданской области готово оказать компании содействие в получении господдержки", — говорится в сообщении.
Поясняется, что в ближайшее время специалисты Русской медной компании приедут в Магадан, чтобы на месте изучить возможности территории по разработке месторождений.
Русская медная компания — многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы Группы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан. Горнодобывающие и металлургические активы РМК осуществляют полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска продукции — медного концентрата, медных катодов и медной катанки, а также цинкового концентрата, аффинированного золота и серебра.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции6
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России152
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение