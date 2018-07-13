Дайджест российских СМИ — 13 июля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — В гостях у сказки — Украину Грузию приняли в штаб-квартиру НАТО — 12 июля в Брюсселе завершился саммит НАТО, участники которого заверили, что альянс «един, как никогда раньше». Это заявление прозвучало по итогам обсуждения вопроса о повышении странами—членами НАТО бюджетных расходов на оборону до 2% и даже 4% от национального ВВП и других тем, включая отношения с союзниками.

— Пенсии оказались в бездоходной ситуации — При переводе своих пенсионных накоплений граждане потеряли более 100 млрд рублей — За три года граждане, решившие досрочно перевести свои пенсионные накопления из фонда в фонд, потеряли на этом более 100 млрд руб. инвестиционного дохода. Больше всего денег лишились «молчуны», решившие досрочно перейти в НПФ. Однако и граждане, решившие поменять НПФ на другой фонд, потеряли порядка 40 млрд руб.

— Футбол увел покупателей — Во время ЧМ-2018 у интернет-магазинов упал трафик — В период чемпионата мира по футболу трафик интернет-магазинов снизился почти в полтора раза, сократилась посещаемость сайтов онлайн-игр и участников рынка Forex, выяснила компания Qrator Labs. Еще более выражено падение трафика было в дни игр российской сборной.

— Заксобрания собираются с мыслями о пенсиях — В регионах идет обсуждение реформы — Депутатов заксобраний начали отзывать из летних отпусков для обсуждения пенсионной реформы. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал коллег из субъектов РФ за то, что они рано ушли на каникулы.

— Без реформ нет роста — В ОЭСР дали прогноз глобального развития до 2060 года — Отказ от структурных реформ в долгосрочной перспективе замедлит рост мировой экономики с 3,5% до 2%, а возврат глобальных торговых тарифов к уровню 1990 года снизит уровень жизни во всем мире на 14%, говорится в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о сценариях развития мировой экономики до 2060 года.

— Подмосковным трассам добавят полос — Но ограничат скоростной режим — Власти Московской области приготовили ряд нововведений для автомобилистов: на дорогах появятся участки со специальной обгонной полосой, позволяющей безопасно опередить, например, фуру. Ширина проезжей части при этом должна быть не менее 13 м, чиновники обещают организовать такие полосы на участках «бетонок», Егорьевского шоссе и на других дорогах. Вместе с тем готовятся и ужесточения: в населенных пунктах могут появиться ограничения скорости в 30 км/ч.

— Жалобам руководству Верховного суда дали срок — Конституционный суд поправил Арбитражный кодекс — Конституционный суд (КС) устранил пробел в Арбитражном процессуальном кодексе (АПК), ограничив срок для обращения к руководству Верховного суда (ВС) с жалобами на отказ судьи коллегии по экономическим спорам передать дело в кассацию. КС отвел на подачу жалоб два месяца.

— Военные площади арендовали под прикрытием — Арестован директор ремонтно-строительного управления Московского военного округа — Как стало известно «Ъ», по обвинению в особо крупном мошенничестве арестован Валерий Болбот — гендиректор ФГУП «Ремонтно-строительное управление Московского военного округа». Это предприятие в течение нескольких лет Минобороны пытается убрать из комплекса зданий на Хорошевском шоссе.

— Выпускникам предложили остаться в классе — Сенаторы просят изменить процедуру проведения госэкзамена — Разрешить выпускникам сдавать единый госэкзамен в школе, где они учатся, в четверг предложили члены Совета федерации . Сейчас большинство учащихся пишут экзамен в образовательной организации по соседству, под присмотром чужих учителей. По мнению членов парламента, это приводит к стрессу у школьников.

— Бывший замглавы Спецстроя явился на приговор с вещами — Александр Буряков получил за хищения пять лет колонии — Пресненский суд Москвы признал бывшего заместителя главы Федерального агентства специального строительства (Спецстроя) Александра Бурякова виновным в многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство военных объектов, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб.

Израиль и Иран провели взаимосвязанные переговоры — Вслед за Биньямином Нетаньяху Владимир Путин принял Али Акбара Велаяти — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поделился вчера с журналистами впечатлениями о переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, напомнив, что они состоялись за несколько дней до российско-американского саммита в Хельсинки . Основной темой встречи стала ситуация в Сирии , в частности присутствие Ирана и его союзников в этой стране.

— Трудности перевода: с американского политического на русский — Андрей Сушенцов — о визите американских конгрессменов — Накануне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в российской столице побывала группа американских конгрессменов. Их приняли в МИДе , Госдуме и Совете федерации.

— Россия не готова считать выбросы — Москва оспорила решение ICAO о начале мониторинга CO2 — РФ пытается затормозить принятие международной системы контроля выбросов CO2 в авиации CORSIA, которую Международная организация гражданской авиации (ICAO) планирует запустить в пилотном добровольном режиме с 2021 года. Если к 2025 году она станет обязательной, платежи авиакомпаний мира могут составить $1,5–6 млрд

— Маркетплейсам повышают ответственность — Законопроект о товарных агрегаторах одобрен к принятию во втором чтении — В результате подготовки законопроекта об агрегаторах товаров и услуг ко второму чтению в документ была возвращена норма, обязывающая агрегатора вернуть потребителю за десять дней предоплату, если тот предъявил такое требование.

— Газовый вопрос только испортил их — Здесь Вашингтон и Москва не найдут консенсус — США по-прежнему рассматривают введение санкций против «Северного потока-2», хотя и в качестве «последней опции», заявил глава Минэнерго США Рик Перри по итогам совместного с ЕС совета по энергетике. Он также дал понять, что США хотели бы видеть рост закупок американского сжиженного газа со стороны ЕС.

— Банкам не хватает коллекторов — Предложение просроченных долгов превышает спрос — За первое полугодие 2018 года банки выставили на продажу коллекторским агентствам на 10% больше просроченной задолженности, чем годом ранее. Коллекторы не спешили с покупками, в итоге доля завершенных сделок снизилась с 84% до 71%.

— Рубль держится за дивиденды — Компании готовятся платить акционерам — В четверг курс европейской валюты на Московской бирже опускался до минимальной отметки за полтора месяца — 72,25 руб. /€., курс доллара приблизился к 62 руб. /$. Спрос на рубли во многом обеспечивают российские компании, которым предстоят крупные дивидендные выплаты, а также иностранные инвесторы, которые охотнее стали покупать ОФЗ.

ФАС собирает показания на НМТП — Клиентам порта придется раскрыть детали его бизнеса — Как стало известно «Ъ», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала у клиентов Новороссийского морского торгового порта (НМТП, СП "Транснефти" и «Суммы» Зиявудина Магомедова), перевозящих черные металлы, подробную информацию об услугах. Службу интересуют объемы, условия контрактов и причина выбора стивидора — вплоть до того, готовы ли компании уйти к конкурентам при росте цен на перевалку на 5–10%.

— Болельщики сыграли в российские SIM-карты — Операторы оценили спрос на спецтарифы для ЧМ-2018 — Тарифные планы операторов мобильной связи, разработанные для приехавших из-за рубежа футбольных болельщиков, сработали, но не стали слишком популярными. Большинство иностранцев во время чемпионата мира по футболу продолжили пользоваться своими национальными SIM-картами.

— Катетеры не дотянули до госзакупок — Преференции государства не сработали — «Медполимерпром», получивший от правительства преимущества на госзакупках медизделий из поливинилхлорида (ПВХ), не может построить завод. Это было одним из обязательных условий предоставления преференций.

— Сооснователь Qiwi вложился в джем — У Сергея Солонина нашелся новый бизнес — Один из основателей Qiwi Сергей Солонин оказался совладельцем компании «Империя джемов», которая поставляет фруктовые наполнители для кондитерской промышленности. Эксперты называют рынок перспективным: индустриальное производство таких продуктов в России не развито, большая часть импортируется.

— «Нужно узаконить дивиденды в тарифе» — Глава "Россетей" Павел Ливинский о выборе между инвестициями и миноритариями — После того как цифровизацию электросетей стоимостью не менее 1,3 трлн руб. в конце 2017 года объявили приоритетной государственной задачей, стало ясно, что «Россетям» придется резко нарастить свою инвестпрограмму.

www.vedomosti.ru — Сбербанк "Тинькофф" запускают единую систему переводов по номеру телефона — Госбанк впервые пустил другой банк в свою систему карточных переводов — Сбербанк может впервые пустить другой банк в свою систему карточных переводов — он тестирует переводы по номеру телефона с «Тинькофф банком».

— «Лужковский кандидат» не зарегистрирован на выборах мэра Москвы — Не исключено, что это часть кампании по «раскрутке» Михаила Балакина — Считавшийся кандидатом от бизнеса основатель разорившейся строительной компании " СУ-155 " Михаил Балакин не прошел муниципальный фильтр и не зарегистрирован на выборах мэра Москвы.

Китай оказался одним из главных импортеров российского оружия — Он закупает 12% идущих на экспорт из России вооружений — Китай закупает «около 12% направляемого на экспорт российского оружия», заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale, опубликованном в среду. По мнению российского министра, «напряженность в международных отношениях способствовала укреплению российско-китайских отношений, в основе которых лежат взаимоуважение и доверие».

— Осенние выборы станут ключевыми для российской партийной системы — Многие партии могут быть ликвидированы, если не примут в них участие — Осенняя региональная кампания имеет ключевое значение для многих партий: если они не достигнут требуемого законом уровня участия в выборах, то в 2019 г. их ждет ликвидация.

— Президент США заявил об успехе саммита НАТО — Но потребовал от европейцев еще больше увеличить военные расходы — На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в четверг президент США Дональд Трамп подтвердил приверженность Североатлантическому альянсу, сообщает Reuters . Ранее некоторые СМИ сообщали, что он не исключает выхода США из НАТО, если не будет удовлетворено его требование по повышению военных расходов стран — членов альянса.

"Алроса", "Норникель" и "Татнефть" стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости — Они самые привлекательные для инвесторов среди других российских компаний — Три российские компании — «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» — вошли в топ-10 мирового отраслевого рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию стоимости для акционеров.

— Торговая война с США зацепит соседей Китая — Азиатские экспортеры тесно связаны с его цепочками поставок — О том, что торговая война между двумя странами может негативно отразиться на экспорте южнокорейских комплектующих, используемых в китайских бытовых приборах и компьютерах, предупредило в четверг министерство торговли Южной Кореи . Другие азиатские экспортеры, вероятно, тоже пострадают.

— Чиновников могут обязать переводить IT-системы в облака — Минцифры предлагает миграцию даже для уже работающих систем — Проект создания типовых государственных IT-сервисов, которые будут работать по так называемой облачной модели — SaaS (software as a service), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представит правительству до 1 марта. Ему также предстоит разобраться с тарифами на такие услуги и составить список первоочередных типовых систем, говорится в подготовленном Минцифры проекте постановления правительства.

— Ozon хочет создавать умные колонки и устройства для управления складом — Компания начала поиск сотрудников — Крупный российский онлайн-ритейлер Ozon решил заняться робототехникой. Компания опубликовала на сайте hh.ru вакансию менеджера по продукту Ozon Robotics, которому предстоит присоединиться к разработке электронных устройств для внутреннего использования (управление складом, курьерские устройства) и для потребителей, например интернет вещей, SmartHome (умный дом), умные колонки.

— Крупнейший производитель СОРМ для исполнения закона Яровой может контролировать конкурента — Тогда на рынке останутся всего три независимых от него производителя — Компания «Цитадель», владеющая производителем оборудования СОРМ (средства для оперативно-розыскных мероприятий) «МФИ cофт», могла получить контроль над другим производителем СОРМ — «Техаргос cпецсистемы». Обновленное оборудование СОРМ понадобится операторам связи для исполнения закона Яровой — он вступил в силу 1 июля 2018 г.

"Еврохим" нашел первого покупателя на калий в Китае — Эксперты разошлись во мнениях, может ли это привести к снижению цен на калийные удобрения — «Еврохим» сообщил вчера, что подписал в среду первое соглашение на поставку калийных и NPK-удобрений с китайским производителем сельхозпродукции — Heilongjiang Beidahuang Farms.

"Росгосстрах" нанял международную консалтинговую компанию Oliver Wyman — Чтобы разобраться с крупнейшей сетью офисов в стране — «Росгосстрах», отправившийся вместе с санируемым банком «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, займется оптимизацией своей сети. У страховщика крупнейшая сеть в стране — около 2000 офисов, — и, чтобы с ней разобраться, он заключил контракт с международной компанией в области управленческого консалтинга Oliver Wyman.

МТС будет продвигать в России смартфоны Asus — Это может значительно увеличить долю тайваньского производителя на рынке — Asus и МТС подписали соглашение, согласно которому оператор становится основным продавцом смартфонов компании в России. Соглашение предусматривает проведение совместного маркетинга и продвижение смартфонов Asus. Например, МТС будет возвращать часть стоимости купленного в ее рознице смартфона на мобильный счет абонента, предлагать аппараты в рассрочку и, возможно, особые условия кредитования их покупки в МТС-банке

— Почему пора брать ипотеку — Кредитные ставки и цены на недвижимость приближаются к минимумам — С начала года ипотека дешевела вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, которая к концу марта опустилась на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 7,25% годовых, а потом замерла. Примерно на столько же к лету банки снизили ставки кредитов на покупку жилья.

— Как химик-технолог из Ташкента стал производить чипсы из сыра — Они в 4 раза дороже картофельных чипсов, и главным было найти потребителя — 35-летний Аркадий Цой всегда любил чипсы с ароматом сыра, но никогда не понимал, зачем добавлять в них картофель. Он придумал простой рецепт: плавить сыр в печи и жарить его до румяной хрустящей корочки. Но чтобы выпустить чипсы, пригодные для продажи, ушли годы.

— Jeep Grand Cherokee: полиция рулит — Обновленный американский внедорожник получил 707-сильную модификацию Trackhawk и остался честным автомобилем — Jeep остается одним из немногих внедорожников, на которые приятно посмотреть и на которых можно смело съезжать на грунт. Как следствие, Jeep является самым прибыльным брендом для американской части концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Среди моделей марки Grand Cherokee — лидер, который, несмотря на возраст (модель сменилась в 2010 г.), продолжает прибавлять в цифрах продаж.

www.rg.ru — Жильё — моё — Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев — о новом в ипотеке, ценах на жилье и низких процентах по кредитам — Сегодня обманутым дольщикам приходится годами ждать, когда достроят их дома. Теперь появилась возможность значительно сократить этот процесс, сообщил «Российской газете» министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

— Дважды не судят — Закон запретит повторно преследовать оправданных граждан — Госдума начала сбор поправок на законопроект, защищающий от повторных мытарств граждан, которые уже были оправданы. Инициатива подготовлена минюстом , внесена в парламент правительством страны, накануне принята в первом чтении.

— Помогут капитально — Госдума устранила несправедливость при оплате капремонта пожилыми людьми — С 1 января 2019 года льгота при оплате взноса на капитальный ремонт распространится на семьи, состоящие из неработающих пенсионеров и инвалидов. Закон, направленный на улучшение социальной защиты, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении.

— Послания Тегерана — Владимир Путин встретился с советником Верховного руководителя Ирана — Президент России Владимир Путин принял в своей загородной резиденции Ново-Огарево старшего советника Верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти. И получил два послания от иранского руководства.

— Дойти до председателя — КС уточнил срок подачи кассационной жалобы главе Верховного суда — Конституционный суд РФ обязал Верховный суд придерживаться процессуальных сроков для кассационного обжалования. Статья 291 (6) Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ признана не противоречащей Основному закону страны, но получила исчерпывающее толкование.

— Не провалиться на месте — Единый госэкзамен может вернуться в «родные» школы — Любой экзамен, а тем более ЕГЭ — большой стресс для школьников, который необходимо минимизировать, например, путем возвращения экзаменов в родные для них школы. Это одно из предложений, высказанных в четверг на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Юрием Чиханчиным. — Деньги под отчет — Владимир Путин обсудил антиотмывочные проекты с главой финансовой разведки — О борьбе с отмыванием преступных доходов и противодействии финансированию терроризма шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Росфинмониторинга

— Гостей — по домам — Россияне смогут снимать мигрантов с учета — Госдума окончательно приняла законопроект, дающий россиянам право снимать с регистрационного учета мигрантов в любой момент. Это освободит гражданина от необоснованной ответственности, если «гость» проживает не по месту учета.

— Гол в календарь — В России предложили учредить День футбола — В Госдуме предложили учредить новую памятную дату — День российского футбола. Соответствующий законопроект в четверг внесен в базу нижней палаты.

— Дело безопасности — Лидеры России и Израиля встретились в Кремле — В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Речь шла о двустороннем взаимодействии, об обеспечении безопасности в регионе, о Сирии и Иране.

— Четыре до четверти — Кабинет министров утвердил меры для роста инвестиций в основной капитал — Правительство одобрило план министерства экономического развития по доведению доли инвестиций в основной капитал до 25 процентов ВВП. До 1 октября премьер-министр Дмитрий Медведев ждет конкретные ключевые показатели эффективности этой работы для каждого из отраслевых министерств.

— Сердце в подарок — Россияне просят минздрав узаконить эмоциональное донорство. Попросту говоря, они хотят дарить свои органы. Именно с такой инициативой выступила жительница Краснодарского края Мария Дубовцева. Она готова отдать почку своему мужу, страдающему хроническим заболеванием. Но по закону пересадка возможна лишь от ушедшего из жизни донора или от биологического родственника.

— В поисках лучшего — Начинается отбор кандидатов на премию «Юрист года» — Ассоциация юристов России в ближайшие дни начнет прием документов на соискание высшей юридической премии «Юрист года» в 2018 году.

— Легкие на подъем — Офицеров-летчиц будут готовить для транспортной авиации — Исполняющий обязанности начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Олег Бучельников сообщил, что первые несколько потоков принятых в вуз девушек-курсантов будут готовить только для военно-транспортной авиации ВКС. В будущем летать им предстоит в том числе на таких большегрузах, как Ан-124 и Ил-76.

— Оставят без мнения — Уволенным за утрату доверия чиновникам запретят править законопроекты — Готовится к первому чтению законопроект, который запрещает чиновникам, уволенным за утрату доверия, участвовать в антикоррупционной экспертизе законопроектов.

— Штрафная за отдых — Как в регионах взимают курортный сбор — Российские регионы оценивают первые два месяца эксперимента по курортному сбору.

— Со своим караваем — Россия продлевает продэмбарго — Продуктовое эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, сохранится до конца 2019 года. Президент России Владимир Путин продлил действие указа.

— Уехала навсегда — Адвокаты просят отменить заочный приговор Жанне Булах — 12 июля Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы на заочный приговор гражданке США Жанне Булах, обвиняемой по делу о хищении 11,8 миллиарда рублей из бюджета Московской области

— Брали с поличным — Росгвардия в Рязанской области обезвредила почти 200 преступников — Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил работу своих подчиненных в Рязанской области.

— Не встретятся на встречной — 15 тысяч аварий произошло в стране из-за нарушений правил обгона — На узких дорогах планируется активнее применять экспериментальную схему движения «два плюс один». Это позволит избежать выездов на встречную полосу.

— Сверяйтесь с расписанием — В выходные на железной дороге пройдут масштабные работы — В выходные сразу на трех направлениях пригородных поездов будут вестись масштабные работы.

— Места для поцелуев — На юге Москвы открылась новая набережная — В ближайшие годы в столице благоустроят около 30 километров набережных. Об этом вчера журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов , открывая новую зону отдыха у строящегося жилого квартала в Нагатинском затоне.

— Будда помог — Тренер мальчиков научил их в пещере медитации — Спасательная операция в Таиланде , которая прогремела на весь мир, завершена. Все дети живы, хоть и не совсем здоровы. Их 25-летний тренер Экапол Чанхвавонг обрел славу национального героя. За те две недели, которые дети провели в заточении в пещере, он научил их медитировать, что позволило избежать серьезных стрессов и продержаться до прихода спасателей. Но чем дальше, тем больше появляется вопросов. Во время спасательной операции погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан. На чьей совести его жизнь?

— Скауты пошли в наставники — Юнармейцы взяли шефство над детьми-сиротами — Лишь каждый десятый выпускник детских домов в состоянии благополучно обустроить свою жизнь — получить образование, найти работу, вести хозяйство, образовать собственную семью. Большинство же, столкнувшись с серьезными проблемами социализации, часто не в состоянии оплатить услуги ЖКХ или записаться на прием к врачу и нередко оказываются втянуты в преступную деятельность. Помочь преодолеть эти барьеры и адаптироваться к реальному миру воспитанникам детским домов намерены их сверстники — участники патриотического движения «Юнармия».

— Ждут под арестом — 12 июля Басманный районный суд Москвы до 16 октября продлил арест бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову , обвиняемому в крупном мошенничестве.

— Деньги Захарченко ушли в бюджет — Следственный комитет РФ объявил, что завершил работу по нескольким эпизодам из большого уголовного дела скандально известного полковника Захарченко — бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России

— Эксперта обвиняют по делу «пьяного мальчика» — Закончено расследование и направлено в суд уголовное дело о халатности судмедэкперта Михаила Клейменова , по результатам экспертизы которого в крови 6-летнего мальчика был выявлен алкоголь. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

— Трамп повышает ставки — Американский лидер напомнил союзникам, что США могут в любой момент выйти из НАТО — В четверг в Брюсселе завершился двухдневный саммит НАТО, который заставил европейских партнеров США заметно понервничать.

— Вандалы не пощадили монумент — В Норвегии осквернили памятник советским воинам — На севере Норвегии неизвестные осквернили памятник советским военнопленным, убитым нацистами во время Второй мировой войны.

— Бабиш преткновения — Правительство Чехии получило вотум доверия — Победившее в ходе парламентских выборов центристское движение ANO во главе с миллиардером Андреем Бабишем еще осенью прошлого года приступило к формированию коалиции с тем, чтобы заручиться поддержкой большинства депутатов при формировании кабинета. Однако камнем преткновения стала фигура самого лидера, назначенного президентом главой правительства.

— Отлучили от книг — Министра культуры Франции лишили части полномочий — Такого на престижной парижской улице Валуа, где находится министерство культуры , не помнят даже старожилы. Главу влиятельного ведомства Франсуазу Ниссен отстранили от стратегического направления ее деятельности — книгопечатания и всего, что с этим связано. Причем сделано это было самым, что ни на есть, официальным образом.

— Подгузник на воздушном шаре — Лондонцы приготовили неприятный сюрприз для Трампа — Участники акций протеста в Лондоне приготовили неприятный сюрприз для Трампа, который в четверг во второй половине дня начинает четырехдневную поездку в Великобританию . В пятницу по время митинга, на котором соберутся тысячи людей, они, по информации AFP, собираются запустить с Трафальгарской площади большой шар с изображением американского президента в подгузниках.

— После битвы — В Белгородской области отметили 75-летие Прохоровского танкового сражения — Для белгородской Прохоровки 12 июля — самый главный праздник — день, когда советские солдаты победили фашистских захватчиков в величайшем танковом сражении Великой Отечественной войны.

— Смотреть и видеть — Профессор Михаил Коновалов : Один искусственный хрусталик избавляет глаз почти от всех болезней — Кажется, что замена хрусталика глаза была всегда. На самом деле искусственный хрусталик появился лишь в середине прошлого века, а в нашей стране и того позже. Ныне операции по замене хрусталика превратились в обычную процедуру, спасающую зрение. А внешний вид нынешнего хрусталика радикально отличается от того, с которого начиналась хрустальная эпопея. Об этом обозреватель «РГ» беседует с учеником великого ученого, врача Святослава Федорова профессором кафедры офтальмологии Института повышения квалификации ФМБА Михаилом Коноваловым.

— Три плюс один — Хирурги провели уникальную операцию — Впервые в России в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского провели гибридное хирургическое вмешательство особой сложности.

— И улыбка без сомненья — Всего четыре импланта могут восполнить весь зубной ряд — Имплантация стала неотъемлемой частью протезирования зубов. Съемные протезы уходят из практики? На вопросы «РГ» отвечает руководитель стоматологической клиники Амиран Лезгишвили.

— Ген против опухоли — В России применяют инновационное лечение острых лейкозов — Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева посетил лидер разработчиков генноинженерной терапии лейкозов директор Центра клеточной инженерии Ракового центра Memorial Sloan Ketering Мишель Саделайн.

www.izvestia.ru — Деньги выведут из тени — Глава Росфинмониторинга доложил президенту о мерах по борьбе с легализацией преступных доходов — Росфинмониторинг приостановил вывод из страны около 50 млрд рублей, которые злоумышленники пытались укрыть на основании незаконных судебных решений. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава службы Юрий Чиханчин.

— Прочувствовать ситуацию — Российский лидер обсудил сирийский вопрос с советником верховного руководителя Ирана — Президент Владимир Путин обсудил положение дел в Сирии с советником верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбаром Велаяти.

— В ближайшее десятилетие Украина не вступит в НАТО — Как заявил экс-премьер Украины Николай Азаров , реальное вступление страны в НАТО не будет рассматриваться, как минимум, ближайшие 10 лет. По его мнению, для этого есть много причин — от коррумпированности киевских властей до неурегулированного конфликта в Донбассе.

— Долги приходят на работу — Взыскания на сумму до 100 тыс. рублей будут удерживать через бухгалтерию из зарплаты — С 25 тыс. до 100 тыс. рублей увеличится размер долга, который можно будет взыскать с гражданина в упрощенном порядке — для этого необходимо будет просто доставить исполнительный лист по месту его работы. Такие нормы предусматривает проект поправок в закон «Об исполнительном производстве» (есть в распоряжении «Известий»). Документ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами ее заседания.

— «НАТО придется либо бежать, либо наращивать войска» — Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов — о саммите Североатлантического альянса, переговорах с талибами и встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — Москва готова и дальше выполнять роль посредника в урегулировании афганского конфликта. Об этом в интервью «Известиям» заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

— Минэкономразвития прогнозирует снижение цен в августе — Аналитики оценили возможную дефляцию в 0,2% — Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе, однако она будет не такой выраженной, как в 2017 году, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства.

— В России появился «белый список» компаний в сфере криптовалюты и ICO — Участники индустрии намерены очистить ее от мошенников, которые за первое полугодие нанесли ущерб бизнесу и физлицам на 270 млн рублей — В России появился «белый список» участников криптоиндустрии. Реестр доверенных компаний, оказывающих услуги в сфере майнинга, инвестиций, а также подготовки и сопровождения ICO, создала Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ)

— «Мы преуспели в импортозамещении лекарств» — Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб — о приоритетах в фарминдустрии до 2030 года — С 2013 года в проекты создания отечественных лекарств в стране было вложено около 89 млрд рублей. Главными направлениями российской фарминдустрии на ближайшие годы будет разработка собственных инновационных препаратов и наращивание экспортного потенциала. Об этом в интервью «Известиям» рассказал первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб.

— Генные технологии помогут бороться с раком — Российские ученые разработали комплексный препарат против онкологии — Резидент Сколково компания «Генная Хирургия» провела доклинические испытания оригинальной отечественной разработки — противоракового препарата «АнтионкоРАН-М». Два гена — «убийца» ДНК раковой клетки и иммуностимулятор — заключены в полимерную оболочку, которая играет роль средства доставки лекарства.

Ростуризм заявил о необходимости электронных виз для иностранцев — Гости ЧМ-2018 готовы вернуться в страну после упрощения въездных процедур — В России необходимо распространить выдачу электронных виз для иностранцев, чтобы облегчить им въезд в страну. Об этом «Известиям» заявил глава Ростуризма Олег Сафронов . По его словам, упрощение процедур приведет к увеличению турпотока на 25–30%.

— Наружную рекламу стандартизируют — Росавтодор подготовит единые требования к установке щитов вдоль дорог до конца 2018 года — До конца года Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) подготовит единые требования к размещению рекламных щитов и конструкций вдоль автомобильных дорог общего пользования. Ведомство предлагает регламентировать их размер, разрешенные места для установки, а также возможный формат и оформление. Единые требования коснутся и растяжек, и баннеров.

— Малый и средний бизнес стал реже обращаться за кредитами — Предприниматели покрывают потребность в финансировании краудфандингом — Малый и средний бизнес стал реже обращаться за кредитным финансированием — сегодня его привлекают лишь треть российских предприятий. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ.

— Полномочия Фонда ЖКХ предложили расширить — Госкомпанию намерены преобразовать в Фонд модернизации инфраструктуры муниципалитетов — В России необходимо создать единый институт развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства. С таким предложением к правительству обратились эксперты Совета Федерации (СФ) ("Известия" ознакомились с документами). Институт предлагают открыть на базе госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (Фонд ЖКХ), до завершения работы которого осталось полгода. В случае положительного решения полномочия структуры должны расширить, считают эксперты.

— В России появятся молекулярные диетологи — Сеченовский университет ввел новую медицинскую специальность — Еще одну медицинскую специальность — молекулярный диетолог — ввел в образовательный курс Первый МГМУ имени И. М. Сеченова. В настоящий момент она включена в «Атлас новых профессий», а с 1 сентября по этому направлению уже начнется обучение.

— Сумма переездов — По данным ОНК, за три месяца совладелец группы «Сумма» успел несколько раз переехать, в том числе из-за отсутствия телевизора и «опасного» соседа — Фигурант по делу группы «Сумма» Зиявудин Магомедов сменил уже пять камер в СИЗО «Лефортово» . Об этом «Известиям» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Среди поводов для переезда — отсутствие в камере телевизора и судимый ранее сосед.

www.rbcdaily.ru — Министерство и банк меняются кадрами — Замглавы «ВЭБ Капитала» предложили пост куратора закупок оборонного ведомства — Минобороны сменит куратора госзакупок. Профильный департамент может возглавить топ-менеджер «ВЭБ Капитала» Отто Сопроненко. Ранее главой самого «ВЭБ Капитала» стал выходец из Минобороны.

— Среднее образование уйдет с Тверской — Минпросвещения станет соседом Петровки, 38 — Министерство просвещения переедет из здания на Тверской в дом, расположенный по соседству с Петровкой, 38. Переезд ведомства связан с разделением прежнего Министерства образования и науки на два ведомства.

— Посольство с Волги — Представлять Россию в Белоруссии будет Михаил Бабич — Россия запросила у Минска агреман на назначение Михаила Бабича, полпреда в Приволжском федеральном округе, послом в Белоруссии. Депутаты и сенаторы обсудят его переход на дипломатическую работу на следующей неделе.

— Процентный мезальянс — Что было решено на завершившемся в четверг саммите НАТО в Брюсселе — Президенту США Дональду Трампу удалось уговорить лидеров стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону. Правда, расти они будут не так быстро, как ему бы хотелось.

— Нефтяные колебания не передались рублю — Что привело к обвалу цен на Brent —Комбинация новостей из США и Ливии , а также опасения из-за торговой войны привели к самому резкому снижению цен на нефть за два с половиной года. Впрочем, рубль этих колебаний почти не заметил.

— Оптоволокно дотянется до Чукотки — Разработчики «Цифровой экономики» предлагают расширить программу — Самое «дорогое» направление госпрограммы «Цифровая экономика» — «Информационную инфраструктуру» — могут дополнить такими проектами, как проведение скоростного интернета на Чукотку и подключение к Сети военных комиссариатов.

— «Дочка» "Газпрома" провела свою пенсионную реформу — Геофизическая служба газового монополиста отменила корпоративные отчисления в НПФ — Компания «Газпром георесурс» отказалась от перечисления денег в «Газфонд» на корпоративные пенсии с 1 июля. Ее гендиректор ссылается на приказ «Газпрома» о повышении операционной эффективности и сокращении расходов.