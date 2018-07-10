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Госдума ратифицировала договор о соцобеспечении с Сербией
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Госдума ратифицировала договор о соцобеспечении с Сербией 

Вести Экономика 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Госдума РФ одобрила договор о праве на получение страховых, социальных и накопительных пенсий гражданами РФ и Сербии.
Закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении» был принят во вторник, 10 июля, на пленарном заседании Госдумы.
Договор был подписан в Москве 19 декабря 2017 г. и распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Сербии, проживающих на их территориях, а также членов их семей. Россия и Сербия будут рассчитывать размер пенсии исходя из законов стран и в соответствии со страховым стажем, полученным гражданами на ее территории.
В рамках ратифицированного договора также предусматриваются выплаты застрахованному лицу в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также членам семьи в случае его смерти.
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