Госдума ратифицировала договор о соцобеспечении с Сербией

Закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Сербией о социальном обеспечении» был принят во вторник, 10 июля, на пленарном заседании Госдумы.

Договор был подписан в Москве 19 декабря 2017 г. и распространяется на лиц, являющихся гражданами РФ и Сербии, проживающих на их территориях, а также членов их семей. Россия и Сербия будут рассчитывать размер пенсии исходя из законов стран и в соответствии со страховым стажем, полученным гражданами на ее территории.

В рамках ратифицированного договора также предусматриваются выплаты застрахованному лицу в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также членам семьи в случае его смерти.