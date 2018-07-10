15 райских стран, в которых жить дешевле, чем у вас дома

Пакуйте чемоданы, ребята! Мы нашли 15 сказочных мест, в которых жить дешевле, чем мы себе представляем. Конечно, у всех из них есть свои недостатки, но вечное солнце и голубая вода того стоят.

1. Помимо того что в Индонезии можно есть, молиться и любить, здесь еще можно просто доступно жить. И жить достаточно малобюджетно.

2. Цены здесь очень демократичные: поесть можно меньше чем за $1, жить за $150 в месяц, но работать возможно только через интернет, так как здесь очень высокий уровень безработицы.

4. Камбоджа — одно из основных направлений для путешествий с небольшим бюджетом. Но и жить здесь можно также за очень небольшие деньги.

5. За $5 местные рыбаки прямо при вас приготовят вкуснейший ужин из пойманного ими же краба. А любые другие морепродукты здесь стоят $1-2.

6. В чем же подвох? Это не чистый пляжный остров, где вы будете сутками напролет лежать под зонтиком. Дикий местный пляж иногда «украшают» стаи бездомных собак или другие обитатели леса. В самый раз для тех, кто хочет жить подальше от цивилизации.

7. Юго-восточное побережье Вьетнама славится тем, что здесь находится 11 тысяч гектаров тропического леса. И это едва ли не лучшее место в Азии для дайвинга и подводной охоты: здесь проходит огромный барьерный риф. И даже по выходным в этих местах свободно от туристов.

8. Поэтому и жилье здесь можно найти за $150-200 в месяц. Правда, жить тут придется в тесном контакте с местными жителями. Приготовьтесь к тому, что они будут делить пляжные места вместе с вами.

10. Лаос — государство в Юго-Восточной Азии, известное своими красивыми горами, буддистскими монастырями и сплавами по рекам на резиновых лодках с остановками в кафе и барах.

11. Цены в Лаосе очень демократичные: жить здесь можно за $9-20 в сутки, есть за $1-5 за обед и передвигаться, взяв в аренду байк, за $10.

13. Несмотря на то что это место очень популярно среди туристов и немного дороже других азиатских стран, цены в Таиланде все равно не такие высокие по сравнению со многими европейскими странами.

14. Аренда целого дома здесь обойдется в $160-320 в месяц, разовое питание — $1-3, а аренда мопеда $63-80 в месяц.

15. Стоит отметить, что в сельской местности Таиланда, прямо посреди роскошных джунглей, можно поселиться за $4 в сутки.

16. Густонаселенная страна с Тадж-Махалом, известными пещерами, фортами и храмами, ну и со святой коровой.

17. Кроме того, это еще и очень удачное с экономической точки зрения место для проживания. Всего $100-110 достаточно, чтобы снять здесь апартаменты на месяц на двоих.

18. Тарелка горячего риса с курицей здесь может стоить всего 40 рупий — это примерно 60 центов, за полноценный обед придется заплатить $1-2.

19. Мистический Непал славится как центр духовности в Азии, и те, кто ищет путь, едут сюда со всего мира, чтобы медитировать и впитывать уникальную атмосферу этого места.

20. Те, кто не жаждет просветления, тоже едут — любоваться красивейшими горами, потрясающими храмами и древними пагодами.

21. Непал — рай для путешественников с ограниченным бюджетом. Расходы на питание здесь можно ограничить $1 в день. Конечно, если ходить по ресторанам, будет дороже, но самые дорогие блюда здесь стоят от силы $8, а аренда однокомнатной квартиры ( Катманду ) — $1-2 в день. Общественный транспорт здесь стоит до $0,2.

22. Китай — страна контрастов, с живописными сельскими пейзажами и переполненными городскими мегаполисами, с естественной красотой, которая раскинулась на диких и неприрученных равнинах пустыни Гоби и северного пика Эвереста.

23. Несмотря на то что Китай — это огромная страна, в ней довольно просто добраться из одного места в другое. Поездки по стране не будут выматывать вас так сильно, как в других странах.

24. Да и такси в большинстве городов стоит особенно дешево — $1 за непродолжительную поездку. А плотно пообедать здесь можно всего за $2.

25. Самые недорогие страны для проживания не имеют ничего общего с этим государством — жилье тут дорогое, но зато в сравнении, к примеру, со Швейцарией отдых в Болгарии очень даже экономный.

26. Здесь так же красиво, как и во Франции , но бутылка пива стоит всего $0,80, а квартиру здесь можно снять всего за $200 в месяц.

28. Никарагуа — настоящий бюджетный рай для тех, кто любит экономить. В этой стране все стоит дешево, начиная от еды и заканчивая арендой.

29. При этом минимальная стоимость проживания вовсе не означает, что вам придется пожертвовать качеством жизни, к которому вы привыкли у себя дома.

30. $995 будет достаточно, чтобы снять большую квартиру, оплачивать счета и еду на двоих, позволять себе маленькие развлечения (кино, например) и даже приглашать уборщицу три раза в неделю.

31. Эта колоритная страна с богатым культурным наследием считается одной из самых дешевых для проживания.

32. Стоимость жилья тут не кажется такой уж низкой — $100 тысяч за дом в десять комнат. Зато съем жилья гораздо дешевле — $200 за однокомнатную квартиру в месяц.

33. Продукты питания тоже довольно дешевые — $24-40 за глаза хватит на неделю. К тому же Гватемала изобилует тропическими фруктами и замечательным кофе.

34. Гондурас сегодня — одно из самых быстрорастущих туристических направлений мира. Потому что здесь дешево, здорово, красиво, весело, вкусно и романтично.

35. Поскольку все здесь очень дешево, лететь сюда можно с одним рюкзаком. Хорошая, по-настоящему вкусная и изысканная местная еда стоит $3 за порцию. Надо ехать!

37. Конечно, страна немаленькая и цены могут отличаться от региона к региону. Например, Лима в настоящее время быстрорастущий и развивающийся город, так что и цены там нетипичные.

38. Зато в небольших городках в джунглях жить можно совершенно за копейки.

40. Прямо посреди Мексики находится культурно развитый город Гуанахуато . Отличную квартиру здесь можно снять за $150-200 в месяц, бокал пива в баре стоит меньше $1, а билет в кино — жалкие $3.

41. О своем опыте жизни здесь Рэй Брэдбери написал рассказ «Следующий в очереди».

42. Здесь также проходит известный фестиваль искусств под названием Cervantino. Его назвали в честь автора романа о Дон Кихоте.

43. Южная оконечность Албании — идеальное место для тихой жизни. Рядом — небольшой город и национальный парк Бутринт. Климат — средиземноморский, местные продукты — оливковое масло и мандарины.

44. В отличие от соседних Греции Италии или даже Хорватии здесь очень дешево: пиво стоит 90 центов за бутылку, жилье — $100-120 в месяц.

45. Ешьте морепродукты (здесь продают 30 видов рыбы, средняя стоимость блюда в кафе — $6), пейте дешевое вино ($6 за бутылку), катайтесь на катамаранах и надейтесь, что туристов здесь через пять лет больше не станет.