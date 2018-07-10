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АКРА: экспорт алюминия из РФ в США в 2018 году снизится на 5-10%
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АКРА: экспорт алюминия из РФ в США в 2018 году снизится на 5-10% 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Экспорт алюминия из России в США в 2018 году из-за введенных санкций против "Русала" может снизиться на 5-10%, говорится в исследовании влияния санкций, проведенном агентством АКРА.
"В связи с санкциями, наложенными на компанию UC Rusal, объем экспорта алюминия из России в США за текущий год может снизиться на 5-10%", — отмечается в документе.
При этом эксперты АКРА считают, что темпы роста продаж данного металла на внутреннем рынке не так высоки (в 2018 году показатель вырастет на 3-4% благодаря изменению стандартов для продукции из алюминия) и не позволят нивелировать эффект от сокращения экспорта алюминия на Запад.
Однако, говорится в исследовании, в 2019 году негативное влияние санкций может сойти на нет благодаря росту как экспорта алюминия в Китай, так и потребления этого металла на внутреннем рынке.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань».
Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с «Русалом» до 23 октября 2018 года.
Также власти США заявили, что готовы снять санкции с «Русала» и «Группы ГАЗ», если Дерипаска откажется от части активов и контроля над этими компаниями. Дерипаска, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере «Русала» — компании En+. Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% «Русала» через En+, в которой ему принадлежит 66%.
Как заявлял ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "Известиям", в России производится более 3,5 млн тонн первичного алюминия, более 80% которого экспортируется за рубеж, так как в стране слабо развиты отрасли переработки. Сейчас в России планируется создание производства в рамках «алюминиевой долины» в Красноярске, Хакасии и Волгограде.
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