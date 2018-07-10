Госдума рассмотрит в первом чтении проект справороссов об отмене роуминга внутри РФ

Как указывают разработчики в пояснительной записке, проект федерального закона вносит изменения в 54-ю статью закона «О связи» ("Оплата услуг связи") и направлен на отмену «применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте», то есть национального роуминга.

По их словам, роуминг внутри России появился в связи с тем, что каждый из операторов связи должен был осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи, и тем самым нес дополнительные издержки. Однако сегодня, обращают внимание авторы инициативы, подобный механизм «применяется в исключительных случаях и не является массовым», в связи с чем, полагают они, «установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным».

Ранее профильный думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять предложенную справороссами новеллу в первом чтении. Как отмечал на заседании глава комитета Леонид Левин , «важно, чтобы пользователи связи могли получать услуги на равных условиях».

Позиция правительства

Кроме того, законопроект получил положительный отзыв правительства, которое, вместе с тем, обращает внимание на некоторые замечания.

Так, кабмин считает необходимым внести изменения не в 54-ю статью закона «О связи», как предлагают авторы инициативы, а в статью 46-ю того же закона ("Обязанности операторов связи"), «предусмотрев на территории РФ обязанность оператора связи устанавливать одинаковые условия оказания услуг абоненту» как в случаях, когда он находится в субъекте РФ, где ему и был выделен абонентский номер, так и за пределами этого субъекта.

"Тем самым будет обеспечена ликвидация как «внутрисетевого роуминга», так и «национального роуминга», поскольку абонент, уехав в другой регион, будет получать услуги связи на тех же условиях, что и на территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер, включая цены и порядок расходования трафика из «пакета», если этот абонент выбрал «пакетный» тарифный план", — говорится в заключении правительства.