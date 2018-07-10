Россия — Хорватия, 7 июля. Вида и Вукоевич подставили свою команду

Но украинские политики сделают их героями.

Чемпионат мира всё равно не прошел бы вне темы России Украины . Ведь можно убрать мусор с улиц, спрятать бомжей и танцевать с аргентинцами на Никольской, но боль от разделения братских народов стереть невозможно. Она будет в нас всегда, чем бы её не замещали.

И не нужно слушать идеалистические лозунги об автономности футбола. Игра, придуманная простыми людьми, давно подчинена политиками и популистами. Благодаря им остались дома англичане, запуганные злой, нетерпимой, отравляющей страной. Из-за их интересов украинцы чуть не лишились права смотреть матчи чемпионата мира по ТВ. Причём, речь идёт не об одностороннем процессе — наша машина пропаганды вряд ли лучше. Если слово «лучше» вообще можно употреблять в этом контексте.

Поэтому чуть ли не главным достижением чемпионата мира в России стало невероятное сопротивление политическим процессам. Футбол позволил встретиться, поговорить, узнать и понять, что между нами, простыми людьми, нет ни конфликтов, ни споров и различий.

И если турнир начинался с сомнений, прощупывания и недоверия, то к середине превратился в культурный феномен, внутри которого даже беспринципно системные издания начали извиняться за то, что всё это время творили. Популисты слабли, политические провокации становилось дурным тоном, а игра и люди побеждали. И, важно сказать, что наша страна была к этому сближению расположена.

Но паразиты не могли не вылезти. Домингой Вида и Огнен Вукоевич кричали на камеру после победы над сборной России: «Это для тебя, Украина! Слава Украине». Что теперь сказать об этой паре хорватов? Да всё просто, они — идиоты, что бы не придумывали и как бы оправдывались.

— Мы уважаем русский народ и просто обращались к своим друзьям, — говорил Вида. Ну тогда он полный идиот, раз не понимал, какие последствия дело может иметь. Думаю, президент Хорватии , сидевшая рядом с Дмитрием Медведевым , ему всё через кого-нибудь передаст.

Если же пара ребят, выступавших в киевском «Динамо» и насыщавшихся обильными знаниями из СМИ, решили проявить свою политическую позицию, то они идиоты, потому что подставили свою команду, болельщиков, страну и сам футбол, а потом ещё и безвольно соскочили с темы.

Этому идиотизму не может быть прощения. И если Вукоевич уже отправлен домой хорватской федерацией футбола, то Вида заслуживает быть освистанным каждым человеком, кто придёт на матч Хорватии с Англией . Не потому что он занял одну из политических сторон, а потому что предал идеалы игры.

К таким персонажам никакой толерантности быть не может.

P. S. Популисты на Украине уже назвали обоих героями. Печально только, что характеристиками героизма стали словоблудство, трусость и идиотизм.