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Госдума рассмотрит проект о праве граждан выбирать дату регистрации брака
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Госдума рассмотрит проект о праве граждан выбирать дату регистрации брака 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госдума РФ во вторник на пленарном заседании рассмотрит правительственный законопроект о праве граждан самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее года со дня подачи соответствующего заявления.
Законопроектом предлагается внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон № 14Э-ФЗ, предоставив гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак.
Как отмечают авторы инициативы, в настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления о регистрации брака, что приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а молодожены не могут выбрать удобные дату и время регистрации.
Кроме того, по мнению авторов проекта, данными нормами создается коррупционная составляющая при государственной регистрации брака вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату.
"Реализация предлагаемых изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в документе.
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате ранее рекомендовал нижней палате парламента принять правительственный законопроект в первом чтении.
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