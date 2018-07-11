Ещё
Мексика построит свою «стену Трампа» на юге страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мексика построит свою «стену Трампа» на юге страны 

Вести Экономика 31 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 июля — «Вести. Экономика» Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор планирует создать на юге страны свою версию «стены Трампа».
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] «Мы создадим пограничную полицейскую службу, которая будет в очень высокой степени специализированной», — заявил будущий министр общественной безопасности страны Альфонсо Дурасо. Ключевая цель этой службы — остановить поток мигрантов из стран Южной Америки, а также перекрыть каналы поставки наркотиков. Часть этого подразделения также будет развернута на северной границе с США, через которую центральноамериканские мигранты и проникают на территорию северного соседа Мексики.
Стоит отметить, что в пятницу в Мехико состоится первая встреча Обрадора с госсекретарем США Майком Помпео. Одной из тем обсуждения может стать будущее борьбы с нелегальной миграцией. Высока вероятность, что создание службы контроля за южной границей — это попытка убедить администрацию Трампа отказаться от столь радикальных мер как строительство стены на границе Мексики с США.
[КАРТИНКА] Поток наркотиков через южную границу Мексики и число убийств в 2017 году достигло рекорда [/КАРТИНКА] Президент СЩА Дональд Трамп с начала текущего года неоднократно обрушился с обвинениями на Мексику за то, что она не помогала остановить поток нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты, и постоянно повторял свое предвыборное обещание о том, что Мексика заплатит за стену вдоль границы между США и Мексикой.
Как писали «Вести. Экономика», администрация президента США Дональда Трампа в начале января запросила у конгресса $18 млрд на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой. За эти деньги к 2027 г. планируется укрепить свыше 50% границы.
В нем Трамп просит $18 млрд на возведение 508,6 км новых ограждений и укрепление 655 км старых. В итоге к 2027 г., по замыслу Трампа, более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км получит стену высотой 9,1 м.
Вести Экономика: последние новости
Новые антииранские санкции США не сработают Где в мире самая дорогая аренда жилья? Сравнение 540 городов мира У Tesla новые проблемы, Илон Маск теряет терпение
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом52
Порошенко назвал «самый большой страх» России49
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию952
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение