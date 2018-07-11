Мексика построит свою «стену Трампа» на юге страны

Москва , 11 июля — «Вести. Экономика» Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор планирует создать на юге страны свою версию «стены Трампа ».

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] «Мы создадим пограничную полицейскую службу, которая будет в очень высокой степени специализированной», — заявил будущий министр общественной безопасности страны Альфонсо Дурасо. Ключевая цель этой службы — остановить поток мигрантов из стран Южной Америки, а также перекрыть каналы поставки наркотиков. Часть этого подразделения также будет развернута на северной границе с США , через которую центральноамериканские мигранты и проникают на территорию северного соседа Мексики.

Стоит отметить, что в пятницу в Мехико состоится первая встреча Обрадора с госсекретарем США Майком Помпео. Одной из тем обсуждения может стать будущее борьбы с нелегальной миграцией. Высока вероятность, что создание службы контроля за южной границей — это попытка убедить администрацию Трампа отказаться от столь радикальных мер как строительство стены на границе Мексики с США.

[КАРТИНКА] Поток наркотиков через южную границу Мексики и число убийств в 2017 году достигло рекорда [/КАРТИНКА] Президент СЩА Дональд Трамп с начала текущего года неоднократно обрушился с обвинениями на Мексику за то, что она не помогала остановить поток нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты, и постоянно повторял свое предвыборное обещание о том, что Мексика заплатит за стену вдоль границы между США и Мексикой.

Как писали «Вести. Экономика», администрация президента США Дональда Трампа в начале января запросила у конгресса $18 млрд на финансирование начального этапа сооружения стены на границе с Мексикой. За эти деньги к 2027 г. планируется укрепить свыше 50% границы.

В нем Трамп просит $18 млрд на возведение 508,6 км новых ограждений и укрепление 655 км старых. В итоге к 2027 г., по замыслу Трампа, более половины границы длиной примерно 3,2 тыс. км получит стену высотой 9,1 м.