США и Австралия проведут консультации в формате «2+2» в Калифорнии

"Госсекретарь Майкл Р. Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис примут главу МИД Австралии Джулию Бишоп и министра обороны Марис Пейн для проведения министерских консультаций Австралия-США (AUSMIN) в Губернском институте в университете Стэнфорда в Пало Альто, Калифорнии, 23-24 июля 2018", — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят «углубление стратегического альянса и разработку инициатив по продвижению общего видения мира, стабильности и процветания в индо-тихоокеанском регионе и за его пределами».