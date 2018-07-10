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АКРА: санкции не сдерживают среднесрочный рост российской экономики
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АКРА: санкции не сдерживают среднесрочный рост российской экономики 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Санкции Запада в отношении России не сдерживают экономический рост страны в среднесрочной перспективе, однако их эффект может оказаться более ощутимым в долгосрочном периоде, говорится в исследовании АКРА «Изменение экономической политики — основной канал влияния санкций на российскую экономику», которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Санкции нельзя назвать ключевым сдерживающим фактором экономического роста в России в среднесрочной перспективе. Потенциал роста экономики страны в период с 2017 по 2018 год АКРА оценивает в 1,5%, и фактический показатель уже близок к этому уровню", — говорится в исследовании.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2018 году вырастет на 1,9%, в 2019 году рост замедлится до 1,4% с последующим ускорением до 2% в 2020 году. Министерство признает, что следующий, 2019 год, будет непростым из-за адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики.
По мнению экспертов АКРА, рост ВВП в России в основном сдерживается сокращением численности рабочей силы, и поэтому, даже в случае отмены санкций, среднесрочный рост экономики вряд ли существенно ускорится.
"Влияние санкций на темпы роста может оказаться более ощутимым в долгосрочной перспективе как для компаний, так и для экономики в целом. Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, — это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа", — полагают авторы исследования Наталья Порохова и Василиса Баранова.
НОВЫЕ САНКЦИИ?
По мнению АКРА, вероятность расширения антироссийских санкций остается одним из ключевых рисков, с которыми может столкнуться экономика РФ в текущем году. Потенциально возможные новые санкции могут включать ужесточение ограничений против компаний, уже находящихся в санкционном списке, введение санкций против новых компаний, ограничение операций с российскими гособлигациями и другие.
"Одними из обсуждаемых возможных новых санкций являются ограничение операций с российскими гособлигациями, ограничение ликвидности резервов ЦБ, а также отключение от международной платежной системы SWIFT. Стоит отметить, что первый сценарий выглядит маловероятным, поскольку сами США признали, что его реализация может негативно повлиять и на их собственную экономику", — отмечается в исследовании.
Реализация второго и третьего сценариев, по их мнению, потенциально возможна, а эффект от них может стать наиболее ощутимым.
"В настоящее время бюджеты 10 из 85 субъектов РФ более чем на 20% зависят от компаний под санкциями. В основном это касается регионов, в которых осуществляется добыча нефти и газа. Расширение санкций способно повлечь за собой снижение отчислений по налогу на прибыль в их бюджеты, однако негативный эффект от этого будет частично компенсирован стабильными поступлениями по НДФЛ, налогу на имущество и акцизам", — полагают эксперты АКРА.
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