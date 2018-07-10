Ещё
Контролирующая российские генактивы структура «Интер РАО» сменит главу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контролирующая российские генактивы структура «Интер РАО» сменит главу 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава структуры "Интер РАО" — «Интер РАО — Управление Электрогенерация» Тимур Липатов покинет компанию. Об этом сообщил ТАСС источник на энергетическом рынке в понедельник.
Позицию гендиректора «Интер РАО — Управление электрогенерацией» займет советник предправления «Интер РАО» Александр Корешев.
В «Интер РАО» ТАСС не ответили на запрос.
Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Липатов в течение ближайшего месяца возглавит "Силовые машины" Алексея Мордашова.
"Интер РАО — Управление электрогенерацией" с 1 августа 2011 года переняла полномочия единоличного исполнительного органа «Интер РАО — Электрогенерация», которая объединяет российские генерирующие активы Группы «Интер РАО», за исключением электростанций в Омской, Томской областях и Башкирии. В состав «Интер РАО — Электрогенерация» входят 20 тепловых электростанций России общей установленной электрической мощностью 22,7 ГВт.
Также газета «Коммерсантъ» пишет, что в ближайшее время из «Интер РАО» может уйти член правления Ильнар Мирсияпов, который с июня отвечает за GR.
ТАСС: последние новости
Генсовет единороссов утвердил кандидатов на довыборы депутатов Госдумы Вучич заявил о нацеленности Сербии на развитие стратегического партнерства с РФ Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу29
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение