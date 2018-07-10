Контролирующая российские генактивы структура «Интер РАО» сменит главу 

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава структуры "Интер РАО" — «Интер РАО — Управление Электрогенерация» Тимур Липатов покинет компанию. Об этом сообщил ТАСС источник на энергетическом рынке в понедельник.
Позицию гендиректора «Интер РАО — Управление электрогенерацией» займет советник предправления «Интер РАО» Александр Корешев.
В «Интер РАО» ТАСС не ответили на запрос.
Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Липатов в течение ближайшего месяца возглавит "Силовые машины" Алексея Мордашова.
"Интер РАО — Управление электрогенерацией" с 1 августа 2011 года переняла полномочия единоличного исполнительного органа «Интер РАО — Электрогенерация», которая объединяет российские генерирующие активы Группы «Интер РАО», за исключением электростанций в Омской, Томской областях и Башкирии. В состав «Интер РАО — Электрогенерация» входят 20 тепловых электростанций России общей установленной электрической мощностью 22,7 ГВт.
Также газета «Коммерсантъ» пишет, что в ближайшее время из «Интер РАО» может уйти член правления Ильнар Мирсияпов, который с июня отвечает за GR.