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Высшие военачальники США и Таиланда обсудили военное сотрудничество
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Высшие военачальники США и Таиланда обсудили военное сотрудничество 

ТАСС 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и командующий ВС Таиланда генерал Тарнчаян Срисуван обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер.
"Генерал Данфорд поблагодарил генерала Срисувана за его многолетнюю поддержку военного альянса двух стран. Они обсудили возможности для укрепления альянса, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.
"США, будучи давним другом и союзником Таиланда, привержены поддержке его лидирующей роли в продвижении региональной безопасности и процветания в Юго-Восточной Азии, АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанском регионе", — подчеркивает пресс-служба.
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