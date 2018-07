Это вам не Карлсон: кто такие столичные руферы

Руфинг (от английского «roof» — крыша) — тренд мегаполисов, заставляющий сотни молодых людей покорять не горы, а городские крыши. И столица тут пользуется особенным спросом: здесь есть сталинские высотки и Москва-Сити, а жилые дома достигают 57 этажей. Не останавливает экстремалов и то, что с 3 июля штраф за незаконное проникновение на крышу увеличили в десять раз. Впрочем, даже теперь пойманным руферам придется платить за свои «восхождения» всего до пяти тысяч рублей. Портал Москва 24 разобрался в причинах популярности этого увлечения с риском для жизни. В центре внимания В одной из групп столичных руферов в соцсетях провели опрос, почему подписчики хотят попасть на крышу. 32% людей привлекают красивые виды Москвы, 27% опрошенных туда «просто тянет», а 17% подписчиков идут на крыши ради красивых фотоснимков. Однако чем опытнее руфер, тем больших приключений он хочет. Его притягивают труднодоступность объектов и риск пребывания там. В Москве для руферов просто рай: от сталинских высоток до небоскребов Москва-Сити, именно на этих крышах случается больше всего инцидентов. Летом 2017 года столичный руфер забрался на крышу «Евразии» (башня Москва-Сити) снаружи по фасаду. Пока его друзья вели трансляцию восхождения в интернете, на крыше альпиниста-любителя уже готовы были встретить сотрудники МЧС . Второе известное восхождение произошло в 2014 году, когда киевский руфер по кличке Мустанг забрался на шпиль высотного дома на Котельнической набережной в Москве и перекрасил звезду в цвета украинского флага, а после сам сознался в содеянном на своей страничке. Сообщество московских руферов не одобряет подобные выходки:

Тихие игры Большинство руферов Москвы мирно исследуют высоты жилых зданий, причем не только ради себя, но и чтобы заработать. Например, Владимир занимается руфингом уже пять лет: когда-то он случайно попал на необычный день рождения, который отмечали на крыше дома, и «понеслось». Молодой руфер продолжил исследовать крыши Москвы из-за красивых видов и особенной атмосферы, «которую невозможно передать, можно только почувствовать». Руфинг вдохновил не только на покорение высот, но и к творчеству: теперь Владимир фотографирует Москву с высоты птичьего полета и размещает снимки в соцсетях, а иногда проводит коммерческие фотосессии на крышах.

Аркадия, руфера со стажем, крыши когда-то также привлекли возможностью сделать красивую фотографию. Правда, уже год он этим опасным делом не занимается. На самых лучших высотах уже побывал. Самыми запоминающимися вылазками Аркадий считает район Москва-Сити и дом на Мосфильмовской, потому что эти места, как он говорит, еще не были «мейнстримными».

По мнению Аркадия, лучшие способы заработать на руфинге — экскурсии и фотосессии, потому что это не требует никаких затрат, а попасть в жилой дом не составляет никакого труда. Универсальная инструкция сводится к звонку в домофон от имени какой-нибудь коммунальной службы, что работает в 80% случаев. На охраняемый объект попасть труднее, здесь включается импровизация, а иногда и удача. Руфер Игорь проводит платные экскурсии по крышам в центре Москвы и берет за это 1000 рублей с человека, сейчас у него «сезон» из-за чемпионата мира, много иностранцев, для которых любой красивый вид бесценен. Клиентов он находит через соцсети: у его аккаунта почти восемь тысяч подписчиков.

Легенды руфинга Среди сообщества руферов есть и свои звезды: Ангела Николау, Марат Дюпри, Кирилл Вселенский, Виталий Раскалов, Вадим Махоров. Они превратили увлечение в заработок, а у их профилей в соцсетях -сотни тысяч подписчиков. Один из самых известных руферов не только в России , но и за рубежом — Виталий Раскалов (псевдоним для соцсетей). Его карьера началась с покорения еще строящейся башни в комплексе Москва-Сити и главного здания МГУ . Сейчас он путешествует по всему миру, выкладывая фото из всем знакомых туристических мест, но под необычным ракурсом — сверху. В своем профиле с 265 тысячами подписчиков Виталий делится фотографиями с вершины Shanghai Tower высотой 650 метров и даже с вершины статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро , также он выкладывает снимки с крыш собора Парижской Богоматери, Лувра и других.

Профессиональные фотоснимки стремительно набирают лайки, а в описание профиля Виталий добавил известную цитату Оскара Уальда «Beauty is in the eye of the beholder», в переводе на русский: красота в глазах смотрящего. По словам самого Виталия, эта цитата идеально подходит к его стилю жизни, но не связана с руфингом. Преступление и наказание Руфинг тоже бывает разным: экстремальным, тихим или так называемым art-roofing (творческим). Тихие руферы, на примере Аркадия и Владимира, ходят на крыши за красивыми видами, атмосферой или просто — подумать. Творческие руферы проводят на крышах «поэтники», фотосессии, снимают видеоклипы. Экстремалам нужны охраняемые объекты, куда тяжело попасть: «запретный плод сладок». Таким руферам может грозить административная ответственность.

Впрочем, для многих экстремалов запреты все же становятся причиной завязать с руфингом, по крайней мере, в Москве.

Риск на грани жизни Руфинг — это опасно. В год в России от несчастных случаев погибают десятки руферов. Самые частые причины — желание сделать крутое селфи, попасть на сложный объект или банальная неосторожность.

Даже после травм и несчастных случаев руферы продолжают рисковать своей жизнью, потому что считают, что умереть по случайности можно и под колесами машин — точно такая же статистика.