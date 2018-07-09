Пока мы спали: новые обвинения России, извинения от хорвата, запрет на посадки картошки 

Министерство обороны Британии обвинило Россию в гибели гражданки страны от «Новичка»; хорват попросил прощения у россиян за лозунг «Слава Украине»; Россельхознадзор опроверг запрет на выращивание картошки; в Пензе подросток погиб при попытке снять грозу на телефон — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.
Атака из России
Россия совершила атаку на территории Британии в Эймсбери, которая привела к смерти гражданина страны, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает Reuters.
«Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон.
Он также подчеркнул, что уверен в том, что мир объединится с британской стороной в осуждении этого факта.
Ранее СМИ писали, что в Эймсбери началось расследование убийства после смерти женщины от «Новичка». В посольстве России сообщили, что Москва рассматривает отравления в Британии как провокацию.
Принес извинения
Скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич принес извинения перед россиянами за свое высказывание после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против России, сообщает «Советский спорт».
«Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза (HFS). Я не хочу быть бременем для национальной команды в канун очень важного полуфинального матча чемпионата мира, когда в первую очередь необходимо спокойствие», — приводит слова Вукоевича Vecernji list.
Специалист отметил, что своим высказыванием он хотел поблагодарить за поддержку украинцев и бывший клуб «Динамо» из Киева.
«Но я понимаю, что эти слова могли быть поняты по-другому. В этой связи хочу извиниться и попросить прощения у российской публики, если мои заявления были расценены именно так. Я очень горжусь тем, чего добилась сборная Хорватии в России и хочу порадоваться за ребят в оставшихся матчах. Я буду их главным фанатом до самого конца», — добавил Вукоевич.
После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) защитник Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от Международной федерации футбола (ФИФА), а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.
Посадки без ограничений
Россияне могут сажать картофель для личных нужд, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения. Об этом говорится в официальном комментарии Россельхознадзора.
«В связи с появившейся в СМИ информацией
Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив (запрет сажать картошку) служба не выдвигала», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что к административной ответственности за «реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли» могут быть привлечены только лица, которые ведут коммерческую деятельность.
«Данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд», — добавили в Россельхознадзоре.
Смертельная съемка
В Пензенской области семнадцатилетний молодой человек погиб, пытаясь снять грозу на камеру телефона, сообщает РИА «Новости».
8 июля подросток пытался заснять грозу на мобильный телефон, вероятно, не удержался и упал на козырек подъезда с седьмого этажа, где проживал. Он умер в реанимации, куда его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги.
Министр образования региона Александр Воронков обратился к подросткам с призывом быть осторожнее.
«Не делайте селфи в экстремальных условиях, не катайтесь «зацепером» на железнодорожном транспорте, не пытайтесь проникнуть на строительные объекты, а тем более устраивать там игры, не купайтесь в необорудованных для этого местах. Помните, ваша жизнь и здоровье — в ваших руках», — сказал он.
Также министр попросил родителей уделить особое внимание этому инциденту и серьезно поговорить со своими детьми.