Пока мы спали: новые обвинения России, извинения от хорвата, запрет на посадки картошки

Министерство обороны Британии обвинило Россию в гибели гражданки страны от «Новичка»; хорват попросил прощения у россиян за лозунг «Слава Украине »; Россельхознадзор опроверг запрет на выращивание картошки; в Пензе подросток погиб при попытке снять грозу на телефон — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Атака из России

Россия совершила атаку на территории Британии в Эймсбери, которая привела к смерти гражданина страны, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон , передает Reuters

«Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон.

Он также подчеркнул, что уверен в том, что мир объединится с британской стороной в осуждении этого факта.

Ранее СМИ писали, что в Эймсбери началось расследование убийства после смерти женщины от «Новичка». В посольстве России сообщили, что Москва рассматривает отравления в Британии как провокацию.

Принес извинения

Скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич принес извинения перед россиянами за свое высказывание после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против России, сообщает «Советский спорт».

«Я понимаю и уважаю решение Хорватского футбольного союза (HFS). Я не хочу быть бременем для национальной команды в канун очень важного полуфинального матча чемпионата мира, когда в первую очередь необходимо спокойствие», — приводит слова Вукоевича Vecernji list.

Специалист отметил, что своим высказыванием он хотел поблагодарить за поддержку украинцев и бывший клуб «Динамо» из Киева.

«Но я понимаю, что эти слова могли быть поняты по-другому. В этой связи хочу извиниться и попросить прощения у российской публики, если мои заявления были расценены именно так. Я очень горжусь тем, чего добилась сборная Хорватии в России и хочу порадоваться за ребят в оставшихся матчах. Я буду их главным фанатом до самого конца», — добавил Вукоевич.

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) защитник Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от Международной федерации футбола (ФИФА), а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

Посадки без ограничений

Россияне могут сажать картофель для личных нужд, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения. Об этом говорится в официальном комментарии Россельхознадзора.

«В связи с появившейся в СМИ информацией

Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив (запрет сажать картошку) служба не выдвигала», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что к административной ответственности за «реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли» могут быть привлечены только лица, которые ведут коммерческую деятельность.

«Данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд», — добавили в Россельхознадзоре.

Смертельная съемка

8 июля подросток пытался заснять грозу на мобильный телефон, вероятно, не удержался и упал на козырек подъезда с седьмого этажа, где проживал. Он умер в реанимации, куда его доставили с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

Министр образования региона Александр Воронков обратился к подросткам с призывом быть осторожнее.

«Не делайте селфи в экстремальных условиях, не катайтесь «зацепером» на железнодорожном транспорте, не пытайтесь проникнуть на строительные объекты, а тем более устраивать там игры, не купайтесь в необорудованных для этого местах. Помните, ваша жизнь и здоровье — в ваших руках», — сказал он.

Также министр попросил родителей уделить особое внимание этому инциденту и серьезно поговорить со своими детьми.