Ещё
Российская делегация 10 июля проинспектирует военный объект в Португалии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская делегация 10 июля проинспектирует военный объект в Португалии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российская делегация во вторник, 10 июля, проинспектирует военный объект в Португалии, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Португалии. Посещение по оценке будет проводиться 10 июля 2018 года в течение одного дня", — сказал Рыжков.
По его словам, подобные мероприятия проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
Рыжков также добавил, что после осмотра на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу29
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение