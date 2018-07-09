Ещё
МИД РФ отреагировал на обвинения в смерти от «Новичка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ отреагировал на обвинения в смерти от «Новичка» 

News.ru 4 часа назад
МИД России прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о причастности к смерти женщины, которая скончалась от отравления нервно-паралитическим агентом «Новичок». Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на эти обвинения.
«Заявление Гэвина Уильямса о том, что Россия имеет какое-то отношение к смерти Дон Стёрджесс — это всё та же старая добрая мантра на тему «это сделали русские». Может, вам стоит заняться чем-то новым? Например, перейти к должному и тщательному расследованию случившегося?», — говорится в официальном англоязычном Twitter-аккаунте МИД.
Во время выступления в парламенте глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия «совершила нападение на британской земле». При этом никаких доказательств подобной причастности Лондон пока так и не представил.
30 июня в больницу города Эймсбери доставили 45-летнего Чарли Роули и его сожительницу, 44-летнюю Дон Стёрджесс. Они были отравлены тем же веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стёрджесс скончалась, Роули находится в критическом состоянии.
News.ru: последние новости
Стал известен состав сборной РФ на матч с Хорватией Ленивые россияне любят перекуры Starbucks решила избавиться от пластиковых трубочек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу29
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение