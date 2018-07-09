МИД РФ отреагировал на обвинения в смерти от «Новичка» 

МИД России прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о причастности к смерти женщины, которая скончалась от отравления нервно-паралитическим агентом «Новичок». Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на эти обвинения.
«Заявление Гэвина Уильямса о том, что Россия имеет какое-то отношение к смерти Дон Стёрджесс — это всё та же старая добрая мантра на тему «это сделали русские». Может, вам стоит заняться чем-то новым? Например, перейти к должному и тщательному расследованию случившегося?», — говорится в официальном англоязычном Twitter-аккаунте МИД.
Во время выступления в парламенте глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия «совершила нападение на британской земле». При этом никаких доказательств подобной причастности Лондон пока так и не представил.
30 июня в больницу города Эймсбери доставили 45-летнего Чарли Роули и его сожительницу, 44-летнюю Дон Стёрджесс. Они были отравлены тем же веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стёрджесс скончалась, Роули находится в критическом состоянии.