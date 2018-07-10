Южная Корея приостановила учения по гражданской обороне

Южная Корея в этом году приостановила ежегодные летние учения по гражданской обороне, в ходе которых жители учатся реагировать на возможную атаку КНДР . Мероприятие было приостановлено что «сохранить позитивную атмосферу в ядерных переговорах с Пхеньяном . Об этом сообщает AP.

Учения по гражданской обороне проводятся каждый год начиная с 1968 года, когда северяне напали на дворец президента Южной Кореи в Сеуле

Как заявил министр внутренних дел Южной Кореи Ким Бу Кюм, учения приостановлены „на фоне недавних изменений в отношениях между Севером и Югом“.

Также министр пообещал, что Сеул начнет разработку новой программы гражданской обороны. Согласно новой программе, людей будут учить, что делать не только при военных нападениях, но также при стихийных бедствиях и террористических атаках.