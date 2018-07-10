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Южная Корея приостановила учения по гражданской обороне
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Южная Корея приостановила учения по гражданской обороне 

Российская Газета 14 часов назад
Фото: Российская Газета
Южная Корея в этом году приостановила ежегодные летние учения по гражданской обороне, в ходе которых жители учатся реагировать на возможную атаку КНДР. Мероприятие было приостановлено что «сохранить позитивную атмосферу в ядерных переговорах с Пхеньяном. Об этом сообщает AP.
Учения по гражданской обороне проводятся каждый год начиная с 1968 года, когда северяне напали на дворец президента Южной Кореи в Сеуле.
Как заявил министр внутренних дел Южной Кореи Ким Бу Кюм, учения приостановлены „на фоне недавних изменений в отношениях между Севером и Югом“.
Также министр пообещал, что Сеул начнет разработку новой программы гражданской обороны. Согласно новой программе, людей будут учить, что делать не только при военных нападениях, но также при стихийных бедствиях и террористических атаках.
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