Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис возглавил совет директоров промпредприятий Тольятти

Как сообщает сайт горадминистрации, глава города отметил, что АвтоВАЗ самый крупный налогоплательщик и работодатель Тольятти , поэтому город находится в большой зависимости от успешности работы этого предприятия. Производство напрямую влияет на благополучие тольяттинских семей и общее социальное самочувствие региона.

Каракатзанис заверил главу Тольятти, что социальная направленность работы предприятия сохранится и в дальнейшем.

"Для меня очень важна сегодняшняя встреча. Мы осознаем всю роль нашей компании в климате городского сообщества, и вы можете смело рассчитывать на нашу помощь и участие. На мой взгляд, очень важно тесно сотрудничать с городской властью, важно вместе работать в социально— ответственных сферах, чтобы наши сотрудники смогли улучшить жизнь в своем городе", — отметил он.

Также президент АвтоВАЗа рассказал присутствующим о планах по развитию предприятия. Особое внимание будет уделяться образованию сотрудников. Каракатзанис уверен, что качество работ напрямую зависит от правильного профильного образования, а значит нужно заранее готовиться к будущему и учить молодежь нужным профессиям.