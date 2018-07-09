Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис возглавил совет директоров промпредприятий Тольятти 

Как сообщает сайт горадминистрации, глава города отметил, что АвтоВАЗ самый крупный налогоплательщик и работодатель Тольятти, поэтому город находится в большой зависимости от успешности работы этого предприятия. Производство напрямую влияет на благополучие тольяттинских семей и общее социальное самочувствие региона.
Каракатзанис заверил главу Тольятти, что социальная направленность работы предприятия сохранится и в дальнейшем.
"Для меня очень важна сегодняшняя встреча. Мы осознаем всю роль нашей компании в климате городского сообщества, и вы можете смело рассчитывать на нашу помощь и участие. На мой взгляд, очень важно тесно сотрудничать с городской властью, важно вместе работать в социально— ответственных сферах, чтобы наши сотрудники смогли улучшить жизнь в своем городе", — отметил он.
Также президент АвтоВАЗа рассказал присутствующим о планах по развитию предприятия. Особое внимание будет уделяться образованию сотрудников. Каракатзанис уверен, что качество работ напрямую зависит от правильного профильного образования, а значит нужно заранее готовиться к будущему и учить молодежь нужным профессиям.
Президент АвтоВАЗа также пригласил Сергея Анташева посетить Московский автосалон, который состоится в начале сентября, и пообещал удивить его новыми моделями бренда Lada. Глава Тольятти, в свою очередь, предложил Каракатзанису возглавить совет директоров промышленных предприятий, чтобы в тандеме с администрацией и городским бизнес-сообществом развивать территорию. Как отмечается в релизе, президент градообразующего предприятия с благодарностью принял предложение и пообещал сделать все со своей стороны, чтобы Тольятти развивался и процветал.