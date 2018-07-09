Ещё
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис возглавил совет директоров промпредприятий Тольятти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис возглавил совет директоров промпредприятий Тольятти 

Волга Ньюс 6 часов назад
Как сообщает сайт горадминистрации, глава города отметил, что АвтоВАЗ самый крупный налогоплательщик и работодатель Тольятти, поэтому город находится в большой зависимости от успешности работы этого предприятия. Производство напрямую влияет на благополучие тольяттинских семей и общее социальное самочувствие региона.
Каракатзанис заверил главу Тольятти, что социальная направленность работы предприятия сохранится и в дальнейшем.
"Для меня очень важна сегодняшняя встреча. Мы осознаем всю роль нашей компании в климате городского сообщества, и вы можете смело рассчитывать на нашу помощь и участие. На мой взгляд, очень важно тесно сотрудничать с городской властью, важно вместе работать в социально— ответственных сферах, чтобы наши сотрудники смогли улучшить жизнь в своем городе", — отметил он.
Также президент АвтоВАЗа рассказал присутствующим о планах по развитию предприятия. Особое внимание будет уделяться образованию сотрудников. Каракатзанис уверен, что качество работ напрямую зависит от правильного профильного образования, а значит нужно заранее готовиться к будущему и учить молодежь нужным профессиям.
Президент АвтоВАЗа также пригласил Сергея Анташева посетить Московский автосалон, который состоится в начале сентября, и пообещал удивить его новыми моделями бренда Lada. Глава Тольятти, в свою очередь, предложил Каракатзанису возглавить совет директоров промышленных предприятий, чтобы в тандеме с администрацией и городским бизнес-сообществом развивать территорию. Как отмечается в релизе, президент градообразующего предприятия с благодарностью принял предложение и пообещал сделать все со своей стороны, чтобы Тольятти развивался и процветал.
Волга Ньюс: последние новости
Безопасность на самарских пляжах обеспечивают 13 спасательных постов Роспотребнадзор проведет День открытых дверей для самарских предпринимателей "РТ-Капитал" сместил конкурсного управляющего "АвтоВАЗагрегата", обвинив в связи с покупателями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу35
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова54
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение