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Цена на золото сократила темпы роста на укреплении доллара
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Цена на золото сократила темпы роста на укреплении доллара 

Прайм 5 часов назад
МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота в понедельник вечером сократила темпы увеличения после укрепления доллара на фоне противоречивой статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,2 доллара, или на 0,33%, до 1260 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов показатель достигал максимума в 1266,9 доллара. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,5%, до 16,15 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 94,09 пункта.
В пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч. После выхода статистики доллар дешевел к мировым валютам, при этом вечером в понедельник американская валюта стала укрепляться. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что оказывает давление на стоимость металла.
Инвесторы продолжают следить за торговым спором между США и КНР. В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Участники рынка также оценивают новости из Великобритании. Ранее британский министр по Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку из-за того, что считает подход британского премьера Терезы Мэй в вопросе таможенных и торговых отношений с ЕС после Brexit слишком уступчивым по отношению к Евросоюзу. В понедельник в отставку ушел глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
"На фоне текущего торгового напряжения между США и Китаем отставка Дэвида Дэвиса, скорее всего, останется на втором плане, хотя это может стать причиной некоторой обеспокоенности для наблюдателей за рынком в зависимости от того, как будет проходить весь процесс Brexit", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика OCBC Барнабаса Гана (Barnabas Gan).
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