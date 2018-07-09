Цена на золото сократила темпы роста на укреплении доллара

МОСКВА , 9 июл /ПРАЙМ/. Стоимость золота в понедельник вечером сократила темпы увеличения после укрепления доллара на фоне противоречивой статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,2 доллара, или на 0,33%, до 1260 долларов за тройскую унцию. В ходе торгов показатель достигал максимума в 1266,9 доллара. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,5%, до 16,15 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) рос на 0,06%, до 94,09 пункта.

В пятницу министерство труда США сообщило, что безработица в стране в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тысяч при ожиданиях роста только на 200 тысяч. После выхода статистики доллар дешевел к мировым валютам, при этом вечером в понедельник американская валюта стала укрепляться. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что оказывает давление на стоимость металла.

Инвесторы продолжают следить за торговым спором между США и КНР . В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.