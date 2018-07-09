Эксперты оценили влияние нового ГОСТа на качество хлеба

«Все это чушь несусветная, — отвергла все подобные предположения в беседе с »Российской газетой" глава Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина . — Просто зацепились за фразу, не поняв всей сути нововведения". Для производства муки, пояснила она, существуют другие требования.

Так же, как есть отдельные стандарты на кормовое зерно. Так что новый ГОСТ на пшеницу никак на качество хлеба не повлияет, уверенно заявила Елена Мелешкина.

Ее поддержали и мукомолы. «Для хлебопеков принципиально ничего не изменится», — резюмировал в ответ на вопрос «Российской газеты» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров и глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по поддержке и развитию хлебопечения Юрий Кацнельсон. Так что с хлебом будет все в порядке, по крайней мере у добросовестных производителей.

Россельхознадзор. А недобросовестные добавляют в муку самые низкие сорта зерна, снижая качество хлеба, и без новых ГОСТов. И с ними борются Роскачество, Роспотребнадзор

Зачем же нужен был новый ГОСТ, в котором отсутствует целевое назначение зерна пшеницы? Как пояснила Елена Мелешкина, классификация зерна на продовольственное и кормовое была исключена потому, что это мешает использованию и движению зерна пшеницы в рыночных отношениях. До новых правил без товарной классификации зерна нельзя было сделать его оценку и проводить взаиморасчеты между поставщиками и потребителями.

Хлебопеки уверяют, что новый ГОСТ на пшеницу их не касается, так как технический регламент на хлеб остался прежним

Теперь все зерно будет поделено только на классы (до новых правил они тоже были). Их пять. Чем выше класс — тем выше качество зерна, которое зависит от содержания в нем, например, клейковины. Есть и много других параметров качества. В любом случае, фуражное или кормовое, зерно уступает продовольственному по этим показателям. Так что хлебопеки его использовать не должны (для них, как и для мукомолов, технический регламент не изменился). А сельхозпроизводителям будет проще работать.

Впрочем, от наличия «подводных камней» никто не застрахован, так что разработчики готовы решать возникающие проблемы в рабочем порядке со всеми заинтересованными сторонами.

С 1 января 2019 года новый ГОСТ вступит в силу и на рожь. Ситуация повторится: останутся только классы зерна.

Законопроект

Селянам снизят энерготарифы

Госдуму внесен законопроект, по которому сельхозпроизводителям предлагается предусмотреть такую меру поддержки, как установление льгот в регулируемых государством ценах на энергоресурсы.

Андрей Барышев. "Данная инициатива обусловлена многочисленными обращениями предприятий агропромышленного комплекса, в которых указывается на то, что тарифы на электроэнергию для сельскохозяйственных предприятий оказываются зачастую в два-три раза выше, чем для промышленных предприятий того же региона", — отметил в пояснительной записке к документу депутат от "Единой России"

Если документ будет принят, то энерготарифы для сельхозпредприятий и промышленных могут сделать одинаковыми.