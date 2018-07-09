В 2018 году в Беларуси силовики уничтожили 60 тонн конопли и мака

Урожай наркотиков сжигают в Беларуси . Там проходит операция «Мак». Только за июнь силовики уже уничтожили несколько гектаров этого растения и дикорастущей конопли. Помогают ликвидировать наркотическое сырье коммунальщики и сельхозпредприятия. Подробнее в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Инны Согалович

Анатолий Мирошниченко работает в коммунальной службе. Косит траву во дворе домов каждый день. А вот коноплю в поле — впервые. Даже триммер пришлось усовершенствовать.

«Леска — это для мелких трав. А ножи — для толстых, у которых толще стебель. Леска не берет такое толстое», — жалуется коммунальщик.

Раньше коноплю выращивали для волокна, а в 1987-м году растение разводить запретили. Но уничтожить полностью не смогли. Посевы косят и сжигают. Но на следующий год конопля вновь пробивается. Правда, кусты становятся ниже и растут реже. За наркотическим урожаем следят сотрудники милиции.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что именно с этого поля жители города использовали в качестве сырья коноплю», — говорит замначальника по идеологической работе Любанского РУВД Дмитрий Тамило.

Операцию «Мак» в Беларуси проводят уже 15 лет. Она стартует в июне и заканчивается в середине сентября. В этом году силовики уничтожили 60 тонн конопли и мака, изъяли больше 80 килограммов наркотиков. Милиционеры приходят и в трудовые коллективы.

«Задача основная — это уничтожить сырьевую базу. И выступления в трудовых коллективах заключаются в том, чтобы тот, кто видит, вовремя сообщал, а тот, кто желает выращивать, этим не занимался», — рассказывает замначальника ГУ по наркоконтролю МВД Беларуси Андрей Саладовников.

В Республике за выращивание конопли и мака без цели сбыта грозит штраф до 250 долларов. А вот если нарушитель решит продать плоды «растениеводства», его ждет более жесткое наказание: до трех лет лишения свободы.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ