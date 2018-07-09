Лондон обвинил Москву в химатаке в Эймсбери

«Реальность в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон.

При этом призвал весь мир осудить «атаку» России.

Британка Дон Стерджес умерла 8 июля в больнице. Полиция расследует ее гибель как убийство. Об отравлении Стерджес и Чарли Роули нервно-паралитическим веществом стало известно 30 июня, их нашли без сознания в городке Эймсбери. Роули находится в больнице в критическом состоянии.