Лондон обвинил Москву в химатаке в Эймсбери 

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия «совершила нападение на британской земле». Так он ответил на вопрос в парламенте об угрозе для жителей королевства после смерти Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, сообщает Reuters.
«Реальность в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон.
При этом призвал весь мир осудить «атаку» России.
Британка Дон Стерджес умерла 8 июля в больнице. Полиция расследует ее гибель как убийство. Об отравлении Стерджес и Чарли Роули нервно-паралитическим веществом стало известно 30 июня, их нашли без сознания в городке Эймсбери. Роули находится в больнице в критическом состоянии.