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Лондон обвинил Москву в химатаке в Эймсбери
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Лондон обвинил Москву в химатаке в Эймсбери 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: Пятый канал
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия «совершила нападение на британской земле». Так он ответил на вопрос в парламенте об угрозе для жителей королевства после смерти Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, сообщает Reuters.
«Реальность в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон.
При этом призвал весь мир осудить «атаку» России.
Британка Дон Стерджес умерла 8 июля в больнице. Полиция расследует ее гибель как убийство. Об отравлении Стерджес и Чарли Роули нервно-паралитическим веществом стало известно 30 июня, их нашли без сознания в городке Эймсбери. Роули находится в больнице в критическом состоянии.
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