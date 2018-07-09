Это оставить — как с креста сойти

Утро, Донской монастырь. Тишина. Неспешно прогуливается между старых могил некрополя стильно одетый молодой человек, часто поглядывает на экран смартфорна. В модной кепке с прямым козырьком, обычной одежде. Вроде бы ничего особенного, если не знать что этот молодой человек с длинными волосами — священник. К тому же, не просто батюшка, а иеромонах-блогер с 10 тысячами подписчиков в социальных сетях.