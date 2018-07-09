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Это оставить — как с креста сойти
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Это оставить — как с креста сойти 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Батюшка-блогер в Москве.
Утро, Донской монастырь. Тишина. Неспешно прогуливается между старых могил некрополя стильно одетый молодой человек, часто поглядывает на экран смартфорна. В модной кепке с прямым козырьком, обычной одежде. Вроде бы ничего особенного, если не знать что этот молодой человек с длинными волосами — священник. К тому же, не просто батюшка, а иеромонах-блогер с 10 тысячами подписчиков в социальных сетях.
И его подписчики благодарно следят за жизнь храма, прихода и самого батюшки. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Екатеринбург 16 июля. Он примет участие в праздновании Царских дней, и они точно станут главной темой в постах православного блоггера 16-19 июля.
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