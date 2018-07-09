Загадочные кувшины Лаоса, о чьем предназначении до сих пор спорят историки 

В провинции Сиангкхуанг на северо-востоке Лаоса находится так называемая Долина кувшинов, где насчитывается около тысячи огромных каменных глыб с отверстиями. Эти каменные горшки достигают 6 тонн в весе, а в длину могут иметь 0,5-3 метра. Археологи обнаружили, что возраст диковинки составляет 1,5-2 тысяч лет, поэтому они имеют высокую историческую ценность. Местные жители долгое время были уверены, что на просторах Долины кувшинов обитали великаны, но достоверно известно, что этими громадными вещицами пользовались вполне обычные граждане. Однако до конца не установлено, с какой целью их изготовили. Работа археологов затрудняется тем, что во времена гражданской войны, имевшей место в 1970-е, данная территория подвергалась многочисленным бомбардировкам. Часть местности зачищена от неразорвавшихся зарядов, и только туда пускают туристов. Несмотря на все сложности, исследователи не прекращают изучать Долину кувшинов, а сам объект может вскоре получить защиту ЮНЕСКО. Существует сразу несколько ключевых гипотез непосредственно относительно причины происхождения размещенных в Лаосе кувшинов. Многие ученые уверены, что в указанной долине тысячи лет назад мог пролегать крупный торговый путь, а в емкостях, созданных с использованием гранита, скальных пород и, кроме того, песчаника вполне могли хранить продукты перед продажей или же собирать туда дождевую воду. Еще одна из актуальных версий предполагает, что данные урны были изготовлены для погребения. Древняя легенда передает, что кувшины были изготовлены по приказу короля Кхунг Чынг, который праздновал победу над вражескими войсками. В связи с данным случаем он хотел угостить всех местных рисовым вином, которое хранили в этих кувшинах. Теория о предназначении горшков для хранения продовольствия или напитков подтверждается наличием немалого количества каменных дисков, которые могли являться крышками.]]>