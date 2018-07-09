Лондон обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери

"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которой умерла наша гражданка", — заявил Уильямсон во время выступления в парламенте.

По его мнению, сообщество присоединится к Британии в «осуждении» Москвы.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери (графство Уилтшир), где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери, 45-летний Чарли Роули остается в критическом состоянии.

Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает. За несколько месяцев Британия не представила никаких доказательств.