Эксперты отмечают синергетический эффект перехода Года экологии в Год волонтера в России

ЕКАТЕРИНБУРГ , 9 июня. / ТАСС /. Эксперты-экологи констатируют значительный синергетический эффект по формированию экологического сознания и активизации общественных инициатив в этой сфере в связи с завершением Года экологии в России и перехода его мероприятий в Год волонтера. Об этом говорят ТАСС эксперты в ходе Международной конференции «Экология и бизнес: перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды», проходящей в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

Как сказал в интервью ТАСС эксперт экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики), доцент РАНХиГС Александр Воротников , молодежь в целом и, в частности, самая активная его часть, занимающаяся волонтерством, гораздо более отзывчива к проблемам экологии, чем предыдущие поколения. «Они более открыты и восприимчивы к проблемам экологии, чаще воспринимают их сердцем, и нередко готовы в такой деятельности участвовать безвозмездно. Они, пожалуй, острее чувствуют, что жить в мире, который будет или загрязненным, или чистым, именно им», — сказал Воротников, добавив, что он непосредственно работает с такой молодежью.

"Множество молодых людей ратуют не только за экологию в России, но и за развитие экологического образования. В частности, в стране формируется детский экологический пресс-центр, который будет учить детей и молодежь не только экологии, но и профессионально писать о ней — увлекательно, грамотно, красиво, но ни в коем случае не казенно", — отметил Александр Воротников, добавив, что ПОРА поддерживает детские эко-пресс-центры.

"Жители России вообще восприимчивы к экологии и волонтерству, поскольку содержать свой дом в чистоте и безвозмездно потрудиться ради общего блага можно отнести к врожденным свойствам национального характера", — заключил эксперт.

Как сказала в интервью ТАСС соорганизатор конгресса «Промышленная экология регионов», председатель Совета Общероссийского экологического движения «Зеленая Россия» по УрФО Юлия Корнеева, из многочисленных выступлений сегодняшней конференции ей показался ярким доклад, предложенный для обсуждения студентами Уральского государственного архитектурно-художественного университета. «Вроде бы их тема развития промышленного и экологического туризма не вписывалась в тему конгресса „промышленная экология регионов“, но это лишь на первый взгляд. Ребята показали, что мы, возможно, зашорились в темах переработки промышленных отходов и смежных, и несколько забыли, что существуют старопромышленные территории, которым промышленный туризм придаст новое дыхание, и что именно туризм может стать для целых территорий своего рода драйвером развития экологии. Такого рода проекты дают не только эффект инвестиционного вздоха, но и способствуют конкретному наполнению патриотизма для наших граждан», — сказала эксперт.

Она добавила, что межконгрессные мероприятия про экологии проходят уже через третий ИННОПРОМ, и год от года «заметен уход от декларативности в обсуждении темы экологии к конкретным проектам, идеям и результатам». Эксперт констатировала, что «данной тенденции мы придерживаемся и ее продвигаем, в том числе привлекая для этого молодежь».

О Всероссийском конгрессе

Всероссийский конгресс «Промышленная экология регионов» в 2018 году проходит в Екатеринбурге третий год. Идея его проведения вне столиц созрела как реакция профессионального сообщества на потребность сформировать дискуссионную площадку нового формата для того, чтобы решать и обсуждать проблемы не узким кругом специалистов, а привлекать к дискуссии коллег из разных отраслей, достигая комплексного подхода и всестороннего обзора поднимаемых тем. 9 и 10 июля 2018 года в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ традиционно проходят межконгрессные мероприятия, включенные в программу стенда Правительства Свердловской области . В этом году их два: 9 июля — конференция «Экология и бизнес: перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды», а 10 июля — российско-китайская научно-практическая конференция «Инновационные технологии и производства — эко-технопарки, зеленые технологии России и Китая ».

Резолюция III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», который прошел в Екатеринбурге в апреле 2018 года, утверждена решением Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

О выставке ИННОПРОМ