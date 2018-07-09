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Московские власти хотят расширить круг промпредприятий для получения льготных займов
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Московские власти хотят расширить круг промпредприятий для получения льготных займов 

Газета.Ru 8 часов назад
Столичные власти работают над расширением возможностей для предприятий по получению займов по ставке 2% у московского Фонда поддержки промышленности. Об этом "Газете.Ru" рассказал первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Артемов. «Фонд поддержки промышленности создан совсем недавно. Уже два предприятия получили займы, и в буквально ближайшие месяцы мы ждем подтверждение того, что еще несколько предприятий получат данный заем. Ставка для резидентов технопарков и промышленных комплексов — 2%. Мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы можно было его (заем — „Газета.Ru“) расширить на другие промышленные предприятия, не являющиеся резидентами, определив критерии», — рассказал Артемов.
Также, по его словам, московские власти уже разработали ряд направлений по поддержке инноваций в промышленности.
"Первое направление — это присвоение статуса промышленного комплекса, при котором общее снижение налоговой нагрузки составляет 17%. Следующее направление — это присвоение статуса Технопарка, объём налоговых льгот составляет до 25%. Третье направление — резидентство в особой экономической зоне, где объем льгот составляет до 34%", — рассказал Артемов.
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