Патриарх освятил закладной камень

В Свято-Троицком женском муромском монастыре, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, Патриарх совершил Божественную литургию вместе с главой владимирской митрополии Владыкой Евлогием.

При личной встрече глава РПЦ выразил особую благодарность губернатору Светлане Орловой за возможность посетить Владимирскую область , помолиться в день памяти святых Петра и Февронии Муромских у их гробниц вместе жителями и гостями Мурома.

"Впервые я побывал в Муроме в 2010 году. За это время город изменился очень сильно. Поразили старинные деревянные здания, о которых тщательно заботятся власти региона и города Мурома. Во Владимирской области всё бережно сохраняется и превращается в объекты особого интереса людей, как внутри страны, так и зарубежных туристов. Это благословенная земля, где хочется жить!" — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мы встречаем Ваше Святейшество в древнем Муроме, городе с тысячелетней историей, который пережил татар и Смуту, пожары и разорения, но сохранил для нас свои бесценные сокровища — храмы и святые обители, мощи благословенных Муромских святых. Сегодня общая цель государства и церкви — сохранять, оберегать и приумножать переданное нам духовное наследие", — ответила губернатор Светлана Орлова.

В рамках мероприятий были вручены Патриаршие знаки материнства десяти семьям Владимирской области, а пять пар молодоженов получили благословление на вступление в брак.

В ходе визита Патриарх также совершил освящение закладного камня на месте будущего кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Для справки:

История собора берет свое начало в XIII веке. Именно в нем до 1917 года хранились мощи муромских чудотворцев Петра и Февронии, которые после разграбления храма были переданы в местный краеведческий музей.