УВЗ готов возобновить поставки вагонов и дорожно-строительной техники в Иран

ЕКАТЕРИНБУРГ , 9 июля. / ТАСС /. Уралвагонзавод (УВЗ) готов возобновить поставки грузовых вагонов и дорожно-строительной техники в Иран , говорится в сообщении УВЗ.

В первый день ИННОПРОМа генеральный директор УВЗ Александр Потапов встретился с заместителем министра промышленности горного дела и торговли Исламской республики Иран доктором Баратом Чобадианом и торговым атташе Фархадом Парандом.

"На наш взгляд сферы, в которых мы можем сотрудничать, и где у нас большой потенциал — это, конечно, железнодорожный транспорт, а также прокладка железнодорожных путей, автодорог и линий метро", — сказал замминистра.

"Мы готовы как к прямым поставкам вагонов и дорожно-строительной техники, так и к развитию совместных производств на территории Ирана. В этом должны участвовать как «Уралвагонзавод», так и другие предприятия корпорации", — подчеркнул Потапов.

Опытную партию вагонов УВЗ отправил в Иран еще в сентябре 2016 года.

Помимо полувагонов УВЗ спроектировал для Ирана цистерны, универсальные платформы для лесоматериалов, контейнеров, металлургических грузов. УВЗ оценивал потенциальный объем иранского рынка грузовых вагонов на уровне до 10 тыс. единиц.