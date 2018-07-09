Тюменский криминалист восстановил письмо фронтовика семье

России. Эксперт‐криминалист из Тюменской области помог семье погибшего на войне фронтовика восстановить его последнее письмо. Фото опубликованы на сайте регионального УМВД

Как рассказали в полиции, к криминалисту обратились жители Уватского района области. Глава семьи Анатолий Захаров попросил восстановить письмо отца, которого забрали на фронт прямо с поля в 1941 году, после чего тот уже не вернулся.

Источник фото: УМВД РФ по Тюменской области

Эксперту удалось полностью расшифровать текст послания. Оказалось, что фронтовик просил жену прислать ему теплые вещи. А также давал советы по хозяйству: «Корову разделайте на мясо, если будет нечем кормить. Сообщайте, какое положение в колхозе и как вы живете».

Источник фото: УМВД РФ по Тюменской области

После написания этого письма, в марте 1942 года связь с фронтовиком оборвалась. Он до сих пор числится пропавшим без вести. Само письмо теперь решено передать в местный краеведческий музей.