Ещё
Представителей испанской ж/д компании Talgo наградили знаками отличия Минтранса России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представителей испанской ж/д компании Talgo наградили знаками отличия Минтранса России 

ТАСС 8 часов назад
МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Посол России в Испании Юрий Корчагин вручил в понедельник медали Августина Бетанкура представителям испанской железнодорожной компании Talgo. Церемония награждения ведомственным знаком отличия Министерства транспорта РФ прошла в диппредставительстве в столице пиренейского королевства.
В частности, награды были вручены за активное взаимодействие с российским ведомством и вклад в подготовку профессиональных кадров железнодорожной отрасли президенту предприятия Карлосу де Паласио Ориолю, его советнику Хосе Луису Лопесу Гомесу и бывшему руководителю представительства компании в России Гильермо Мартинесу.
Как отметил на церемонии посол РФ, представители Talgo «в последние годы сделали ценный вклад в продвижение российско-испанских проектов и укрепление плодотворного двустороннего сотрудничества в железнодорожной отрасли». «Их усилия являются примером для всех испанских предпринимателей», — подчеркнул Корчагин. «История отношений между Россией и Испанией полна выдающихся личностей, чья судьба и чье призвание объединили наши народы на основе взаимной дружбы и симпатии», — заключил дипломат.
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) в соответствии с заключенным ранее контрактом закупила и эксплуатирует семь составов Talgo на маршрутах Москва — Берлин и Москва — Нижний Новгород. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт данных составов на весь жизненный цикл сроком 40 лет.
ТАСС: последние новости
Генсовет единороссов утвердил кандидатов на довыборы депутатов Госдумы Вучич заявил о нацеленности Сербии на развитие стратегического партнерства с РФ Биография экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу32
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова50
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги196
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»183
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение