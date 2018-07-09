Представителей испанской ж/д компании Talgo наградили знаками отличия Минтранса России

В частности, награды были вручены за активное взаимодействие с российским ведомством и вклад в подготовку профессиональных кадров железнодорожной отрасли президенту предприятия Карлосу де Паласио Ориолю, его советнику Хосе Луису Лопесу Гомесу и бывшему руководителю представительства компании в России Гильермо Мартинесу

Как отметил на церемонии посол РФ, представители Talgo «в последние годы сделали ценный вклад в продвижение российско-испанских проектов и укрепление плодотворного двустороннего сотрудничества в железнодорожной отрасли». «Их усилия являются примером для всех испанских предпринимателей», — подчеркнул Корчагин. «История отношений между Россией и Испанией полна выдающихся личностей, чья судьба и чье призвание объединили наши народы на основе взаимной дружбы и симпатии», — заключил дипломат.