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Кудряшов и Гранат могут покинуть «Рубин» после снижения зарплат
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Кудряшов и Гранат могут покинуть «Рубин» после снижения зарплат 

Казанский репортер 9 часов назад
Фото: Казанский репортер
Казанский ФК «Рубин» могут покинуть игроки сборной Федор Кудряшов и Владимир Гранат, сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник, 9 июля председатель Федерации футбола РТ Александр Гусев. Им вместе с другими игроками клуба сообщили о снижении заработной платы. Окончательное решение о расторжении отношений с клубом еще не принято, но такой исход возможен, объяснил Гусев. «Их годовая зарплата сегодня более миллиона евро. Им предлагают снизить ее до уровня не более полумиллиона. Это существенно, естественно», — сказал глава татарстанской федерации. Принято решение об уходе Кристиана Нобоа и Ивелина Попова, сказал Гусев, отметив, этих игроков уже практически отозвали. За Казань они выступали на условиях аренды. В общем и целом, «Рубин» сегодня больше прощается с игроками, чем принимает новых. Однако пока трансферное окно открыто — работать оно будет в ближайшие полтора-два месяца. Тем временем, пресс-служба «Рубина» сообщила сегодня, что Фёдор
Кудряшов и Владимир Гранат присоединятся к клубу на сборе в Австрии 15 июля.
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