Москва приветствует возобновление диалога между Эфиопией и Эритреей

Эритрея в 1952-1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооруженный конфликт между ними из-за спорных приграничных территорий продолжался с 1998 по 2000 год. В результате погибли около 80 тысяч человек.

Первая за 20 лет эфиопо-эритрейская встреча на высшем уровне состоялась 8 июля в столице Эритреи. В ходе переговоров президент этой страны Исайя Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудили перспективы прекращения многолетнего противостояния двух стран, восстановления дипломатических отношений, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая взаимодействие в области морских грузоперевозок, запуск прямого авиасообщения, налаживание телефонной связи.

"В Москве приветствуют возобновление прямых эфиопо-эритрейских контактов, ставшее возможным благодаря доброй воле лидеров обоих государств. Россия последовательно выступала за преодоление существующих между Аддис-Абебой и Асмэрой разногласий исключительно мирными средствами, путем целенаправленных политико-дипломатических усилий по поиску взаимоприемлемых развязок", — говорится в сообщении МИД России.

"Убеждены, что скорейшая нормализация эфиопо-эритрейских отношений отвечает коренным интересам народов этих стран, будет способствовать созданию атмосферы добрососедства между ними, станет важным фактором укрепления стабильности и безопасности в районе Африканского Рога, благотворно отразится на общей политической атмосфере в этой части Африканского континента, углублении региональной экономической интеграции", — добавили в российском МИД, комментируя итоги встречи 8 июля.