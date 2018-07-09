Ленивые россияне любят перекуры 

Согласно майским указам президента РФ, производительность труда в стране в 2018 году должна в 1,5 раза превосходить уровень 2011 года. Сейчас Россия находится на 34-м месте в мире по этому показателю. Наши граждане проводят много времени на работе, зарабатывая деньги — в среднем $5,6 в час, но в других странах люди трудятся меньше, а получают значительно больше.
Производительность труда в силу её относительности и зависимости от множества факторов остаётся одним из самых дискуссионных аспектов экономики. Как свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), в среднем по Евросоюзу показатель эффективности (измеряется как отношение ВВП к проведенным на работе часам) равен $50. В России он составляет $25,9, что сопоставимо с такими странами как Чили ($25,9) и Турция ($31,4). Ситуация по различным секторам может существенно отличаться от среднего уровня. Так, российское сельское хозяйство, с его колхозно-совхозными традициями при ещё не устоявшемся фермерстве считается сектором с рекордно низкой производительностью труда. В среднем каждый занятый в этой отрасли производит продукции на $17 тыс. в год, тогда как в США — $108 тыс., в Бразилии — $103 тыс., в Белоруссии — $29 тыс. Но хуже всего обстоит дело в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг — $13 тыс., здесь Россия в семь с лишним раз уступает Японии, почти в шесть раз США и Южной Корее, в 2,5 раза — Турции.
Отставали ещё в 1913 году
Даже находясь на пике своего экономического могущества в 1913 году, Российская империя существенно отставала по производительности труда от традиционных конкурентов: от США в 9 раз, от Англии — в 4,9 раза, от Германии — в 4,7 раза. Малограмотная организация производственного процесса, использование менее производительных технологий и оборудования не позволяли выпускать больше продукции за единицу рабочего времени. Однако в советскую эпоху 900-процентное отставание от уровня производительности США сократилось до 65–70%, с вариациями по секторам.
Global Look Press/Victor Lisitsyn
На фоне остальных россияне работают довольно много — 1974 часа в год, столько же, сколько в Чили. Выше показатели только в Греции (2035 часов), Южной Корее (2113 часов) и Коста-Рике (2212 часов). Ну а самые трудолюбивые — мексиканцы, при том, что эффективность их работы — $19,5. Между тем, сложившийся стереотип, что российский работник ленив, имеет под собой вполне конкретные основания. Многие привыкли к определённому, комфортному для себя рабочему ритму и графику, к полному отсутствию практики материального стимулирования, к тому, что у человека всегда есть возможность встать и выйти покурить, когда он хочет. Кроме несовершенной организации труда, работать эффективнее мешает и устаревшее оборудование. По данным Росстата, степень износа приближается к 50%. Ещё один фактор — дефицит квалифицированных кадров по рабочим специальностям. По информации ВШЭ, людей с высшим образованием в России на 30% больше, чем требуется экономике. Найти главного бухгалтера на предприятие проще, чем квалифицированного мастера.
Разрывы по регионам и секторам
Кроме того, для российской экономики характерен большой разрыв в производительности труда между регионами, отраслями экономики и даже отдельными производствами. Абсолютный лидер — нефте— и газодобыча, там почасовая выработка превосходит среднюю по стране более чем в семь раз. Самая высокая производительность труда — в Тюменской области и Якутии, наименее эффективны Дагестан и Калмыкия. В бюджетной сфере производительность труда традиционно ниже, чем в коммерческом секторе.
media.gazprom-neft.ru Напомним, в июле 2014 года правительство РФ утвердило «План мероприятий по обеспечению повышению производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест». В нём десяти министерствам, Центробанку, Росстату, Агентству стратегических инициатив (АСИ), РСПП, ВЭБу и Агентству кредитных гарантий даны поручения, которые должны привести к стимулированию притока инвестиций, технологическому обновлению и созданию условий для профессионального развития работников.
Что касается стран с самой высокой в мире производительностью труда, то топ-5 выглядит так:
Люксембург — $67,8 в час. Одно из самых маленьких европейских государств, с населением 576 тыс. человек, будучи офшором, благоприятствует ведению бизнеса из-за маленького размера подоходного налога, НДС и налога на прибыль. Норвегия — $52 в час. Согласно рейтингу счастья ООН, здесь проживают самые счастливые люди в мире. Норвежцы оказались в два раза продуктивнее, чем жители Израиля, Японии и Великобритании. В стране чистый семейный скорректированный доход после уплаты налогов на душу населения в среднем составляет $36 тыс. в год, что превышает средний показатель по ОЭСР. Швейцария — $49,6 в час. Швейцарцы проводят на работе всего около 1590 часов в год. В этой стране самое либеральное трудовое право на планете и очень высокий уровень жизни. Зарубежные инвесторы уверены в безопасности своих средств, вложенных в страну, в результате поток инвестиций в ее экономику не иссякает. Дания — $37,8 в час. Королевство относится к числу малых европейских государств как по численности населения (5,5 млн человек), так и по территории (43,1 тыс. кв. км). Располагая значительными запасами нефти и газа на шельфе Северного моря, а также долей промышленности в национальном доходе более 40%, Дания стоит на первом месте в мире по объему внешнеторгового оборота на душу населения. Исландия — 36,1 в час. На маленьком острове в Атлантике живут лишь около 300 тыс. человек, а экономика страны сосредоточена вокруг промыслового рыболовства и добычи алюминия. Имея 45 тыс. долларов ВВП на душу населения, Исландия добилась крайне низкого показателя безработицы, составляющей всего 2,4%, и инфляции в 3-4%.