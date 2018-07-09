Ленивые россияне любят перекуры

Согласно майским указам президента РФ, производительность труда в стране в 2018 году должна в 1,5 раза превосходить уровень 2011 года. Сейчас Россия находится на 34-м месте в мире по этому показателю. Наши граждане проводят много времени на работе, зарабатывая деньги — в среднем $5,6 в час, но в других странах люди трудятся меньше, а получают значительно больше.

Производительность труда в силу её относительности и зависимости от множества факторов остаётся одним из самых дискуссионных аспектов экономики. Как свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества ( ОЭСР ), в среднем по Евросоюзу показатель эффективности (измеряется как отношение ВВП к проведенным на работе часам) равен $50. В России он составляет $25,9, что сопоставимо с такими странами как Чили ($25,9) и Турция ($31,4). Ситуация по различным секторам может существенно отличаться от среднего уровня. Так, российское сельское хозяйство, с его колхозно-совхозными традициями при ещё не устоявшемся фермерстве считается сектором с рекордно низкой производительностью труда. В среднем каждый занятый в этой отрасли производит продукции на $17 тыс. в год, тогда как в США — $108 тыс., в Бразилии — $103 тыс., в Белоруссии — $29 тыс. Но хуже всего обстоит дело в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг — $13 тыс., здесь Россия в семь с лишним раз уступает Японии , почти в шесть раз США и Южной Корее , в 2,5 раза — Турции.

Отставали ещё в 1913 году

Даже находясь на пике своего экономического могущества в 1913 году, Российская империя существенно отставала по производительности труда от традиционных конкурентов: от США в 9 раз, от Англии — в 4,9 раза, от Германии — в 4,7 раза. Малограмотная организация производственного процесса, использование менее производительных технологий и оборудования не позволяли выпускать больше продукции за единицу рабочего времени. Однако в советскую эпоху 900-процентное отставание от уровня производительности США сократилось до 65–70%, с вариациями по секторам.

Global Look Press/Victor Lisitsyn

На фоне остальных россияне работают довольно много — 1974 часа в год, столько же, сколько в Чили. Выше показатели только в Греции (2035 часов), Южной Корее (2113 часов) и Коста-Рике (2212 часов). Ну а самые трудолюбивые — мексиканцы, при том, что эффективность их работы — $19,5. Между тем, сложившийся стереотип, что российский работник ленив, имеет под собой вполне конкретные основания. Многие привыкли к определённому, комфортному для себя рабочему ритму и графику, к полному отсутствию практики материального стимулирования, к тому, что у человека всегда есть возможность встать и выйти покурить, когда он хочет. Кроме несовершенной организации труда, работать эффективнее мешает и устаревшее оборудование. По данным Росстата, степень износа приближается к 50%. Ещё один фактор — дефицит квалифицированных кадров по рабочим специальностям. По информации ВШЭ, людей с высшим образованием в России на 30% больше, чем требуется экономике. Найти главного бухгалтера на предприятие проще, чем квалифицированного мастера.

Разрывы по регионам и секторам

Кроме того, для российской экономики характерен большой разрыв в производительности труда между регионами, отраслями экономики и даже отдельными производствами. Абсолютный лидер — нефте— и газодобыча, там почасовая выработка превосходит среднюю по стране более чем в семь раз. Самая высокая производительность труда — в Тюменской области Якутии , наименее эффективны Дагестан Калмыкия . В бюджетной сфере производительность труда традиционно ниже, чем в коммерческом секторе.

Что касается стран с самой высокой в мире производительностью труда, то топ-5 выглядит так: