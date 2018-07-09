«Есть взаимный интерес». РМК и правительство Магаданской области договорились о сотрудничестве 

И. о. губернатора Магаданской области Сергей Носов и президент компании РМК Всеволод Левин поставили свои подписи на документе о взаимном сотрудничестве. Соглашение компания и правительство дальневосточного региона заключили на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Церемония подписания состоялась на стенде Минпромторга в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Документ предусматривает обмен информацией, проведение совещаний, создание рабочих групп и другие виды взаимодействия.
Глава региона Сергей Носов прокомментировал корреспонденту «ФедералПресс» подписание соглашения так: «Мы вышли с компаниями, собственниками компаний на понимание того, что имеет смысл сотрудничать и есть взаимный интерес».
«ФедералПресс» напоминает, что РМК представила на «Иннопроме» собственный стенд, посвященный истории и технологиям производства меди.