Строительство Темерницкой набережной заморожено из-за земельных споров

Арбитражный суд Ростовской области назначил к разбирательству иск департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону (ДИЗО) к компании «Вавилон-авто». Городские власти хотят расторгнуть договор аренды участка реки Темерни протяженностью в 1 км.

Ростовский предприниматель Тигран Казарян , владелец «Вавилон-Авто», в 2014 году заключил договор аренды земельного участка площадью 23,7 га с территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом Ростовской области сроком до 2039 года. ДИЗО считает, что участок должен находится в муниципальной собственности, и предприятие должно было уплатить стоимость аренды земли в местную казну, а не в федеральную.

Напомним, вокруг реки Темерник планируется создание непрерывного линейного экологического парка с прогулочными зонами. Концепция предполагает, что вдоль реки можно будет проехать на велосипеде через весь Ростов-на-Дону. Парк планируют назвать «Живая река». Тигран Казарян планировал реконструировать территорию санатория «Надежда» и благоустроить набережную реки Темерник. Вдоль водоёма предприниматель хотел построить несколько отелей, апартаменты длительного проживания и оздоровительные учреждения, а также православную и армянскую апостольскую церкви, летний театр и музей дружбы народов. Совокупный объем инвестиций в проект оценивался в 4,5 млрд руб.

Власти считают проект утопическим и малореализуемым, пишет «Ъ-Юг» со ссылкой на собственный источник. «Проект заглох сразу же после того, как инвестор заявил о нем в конце 2017 года. Тогда Тигран Казарян озвучил его на уровне идеи. Идеей он и остался: инвестор с тех пор не обращался к нам, не выдвинул конкретных предложений и бизнес-плана. Я думаю, что такой проект не сможет себя окупить, потому что земля не предназначена для капитального строительства. Может быть, он планирует поставить там нестационарные объекты и отбить деньги через них, но это сомнительно» — рассказал «Ъ-Юг» источник в администрации Ростова-на-Дону.

Бизнесмен же утверждает, что проект не только успешен, но и уже находится в процессе реализации. Этот проект он расценивает больше как благотворительный. «Строительство набережной должно было стать в какой-то степени благотворительным проектом, но с коммерческим эффектом: на противоположном берегу я хочу построить ряд объектов, и набережная будет дополнением к ним. На участке я уложил 300 м плитки и высадил деревья. В этом году мы закончили очистку Темерника в этих границах. Юридическая позиция ДИЗО мне непонятна. Сейчас, когда я уже веду работы, администрация города вдруг решила, что земля все-таки муниципальная, а не федеральная», — отмечает предприниматель.