Ещё
Глава Минобороны Британии обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минобороны Британии обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: dp.ru
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери. Его слова приводит Reuters.
«Простая реальность такова, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданина Британии», — сказал Уильямсон.
По его мнению, после этого весь мир объединится с Лондоном и осудит случившееся.
В английском городе Эймсбери, который находится рядом с Солсбери, вечером 30 июня мужчина и женщина были найдены в критическом состоянии в результате отравления неизвестным веществом. Пострадавшие были госпитализированы. Позднее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление людей в Эймсбери не связано с «делом Скрипалей». Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу заявил, что двое пострадавших в Эймсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».
Позже Скотленд-Ярд сообщил, что якобы отравившаяся «Новичком» женщина по имени Дон Стерджес умерла.
Rambler News Service: последние новости
UCL Holding Лисина перейдет на рублевые тарифы в порту Санкт-Петербурга после вмешательства ФАС Правительство внесло изменения в закон о закупках юрлиц по инвестпроектам с господдержкой Мантуров оценил перспективы замены людей роботами
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу39
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение