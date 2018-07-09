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Число жалоб воронежцев на состояние многоквартирных домов ощутимо выросло
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Число жалоб воронежцев на состояние многоквартирных домов ощутимо выросло 

Вести Воронеж 9 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Более 10 тыс. жалоб с начала года поступило в областную жилищную инспекцию.
Из них половина — по поводу состояния многоквартирных домов. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель ведомства Диана Гончарова. Ещё почти 2 тыс. воронежцев пожаловались на завышенные цифры в платёжках за услуги ЖКХ. С середины июля вступают в силу нововведения для управляющих компаний — теперь организации, имеющие похожие названия, должны добровольно сменить название. Тех, кто будет медлить, — ждут штрафы до 300 тыс. рублей. А вот ужесточение требований к получению лицензии, вступившее в силу полгода назад, дало свои результаты. Число обращений по вопросам двойных платёжек ощутимо снизилось. Сейчас домов с двумя управляющими компаниями в городе осталось не больше десятка. — Если гражданин уплатил свои денежные средства ранее управляющей организации, то он признаётся как гражданин, который исполнил свои обязательства, и управляющая организация новая обязана взыскивать средства с предыдущей управляющей организации, то есть, речь идёт о том, что это всё-таки уже спор двух юрлиц, — сообщила врио руководителя государственной жилищной инспекции Воронежской области Диана Гончарова.
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