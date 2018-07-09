Ещё
Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI» перенесли на конец июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI» перенесли на конец июля 

«Это Кавказ» 9 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Оргкомитет V Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз XXI» перенес все мероприятия с 11−13 июля на вторую половину месяца.
«Сроки проведения V Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз XXI» перенесены с 11−13 июля в связи с намеченным на эти же даты в Москве заседанием правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Форум состоится 20−22 июля 2018 года», — отмечается в сообщении оргкомитета.
В программу форума включены образовательные программы и мастер-классы для сотрудников некоммерческих организаций, а также пленарные заседания с участием представителей власти. Также в рамках мероприятия проведут конкурс лучших волонтерских практик «ДоброСКФО», приуроченный к Году добровольца и волонтера в России.
«Это Кавказ»: последние новости
Вышла в свет книга краеведа Романа Нутрихина о тайнах Ставрополья Число безработных на Ставрополье за год уменьшилось почти на четверть Первый бизнес-инкубатор в Дербенте собираются открыть до конца 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу45
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги198
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение