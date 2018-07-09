Северо-Кавказский гражданский форум «Архыз XXI» перенесли на конец июля 

Оргкомитет V Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз XXI» перенес все мероприятия с 11−13 июля на вторую половину месяца.
«Сроки проведения V Северо-Кавказского гражданского форума «Архыз XXI» перенесены с 11−13 июля в связи с намеченным на эти же даты в Москве заседанием правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Форум состоится 20−22 июля 2018 года», — отмечается в сообщении оргкомитета.
В программу форума включены образовательные программы и мастер-классы для сотрудников некоммерческих организаций, а также пленарные заседания с участием представителей власти. Также в рамках мероприятия проведут конкурс лучших волонтерских практик «ДоброСКФО», приуроченный к Году добровольца и волонтера в России.