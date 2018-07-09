Биография Бориса Джонсона 

Государственный деятель Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), полное имя Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке (США).
Его отец — бывший депутат Европарламента и писатель Стэнли Джонсон.
Борис Джонсон окончил Итонский колледж, Баллиол-колледж Оксфордского университета.
Непродолжительное время работал консультантом по вопросам управления. С 1987 года — репортером The Times.
В 1989-1994 годах был корреспондентом, в 1994-1999 годах — помощником редактора The Daily Telegraph.
Параллельно в 1994 году Джонсон стал политическим обозревателем журнала The Spectator, а в 1999-2005 годах занимал пост редактора в этом журнале.
В 1998 году был одним из ведущих программы Have I Got News for You на телеканале BBC.
В 1997 году впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии, но проиграл выборы.
В 2001-2008 годах — депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames).
С октября 2003 года по ноябрь 2004 года был заместителем председателя Консервативной партии.
С апреля по ноябрь 2004 года занимал пост министра культуры «теневого кабинета» британского парламента.
С декабря 2005 года по июль 2007 года был «теневым» министром высшего образования.
С мая 2008 года занимал пост мэра Лондона.
В мае 2015 года Борис Джонсон был избран депутатом Консервативной партии от столичного округа Аксбридж и Райслип.
13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел Великобритании.
В июне 2017 года он сохранил свой пост в новом правительстве премьер-министра Терезы Мэй.
7 июля 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза.
9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании.
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