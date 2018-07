Биография Бориса Джонсона

Его отец — бывший депутат Европарламента и писатель Стэнли Джонсон

Борис Джонсон окончил Итонский колледж, Баллиол-колледж Оксфордского университета.

Непродолжительное время работал консультантом по вопросам управления. С 1987 года — репортером The Times

В 1989-1994 годах был корреспондентом, в 1994-1999 годах — помощником редактора The Daily Telegraph

Параллельно в 1994 году Джонсон стал политическим обозревателем журнала The Spectator, а в 1999-2005 годах занимал пост редактора в этом журнале.

В 1998 году был одним из ведущих программы Have I Got News for You на телеканале BBC.

В 1997 году впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии , но проиграл выборы.

В 2001-2008 годах — депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames).

С октября 2003 года по ноябрь 2004 года был заместителем председателя Консервативной партии.

С апреля по ноябрь 2004 года занимал пост министра культуры «теневого кабинета» британского парламента.

С декабря 2005 года по июль 2007 года был «теневым» министром высшего образования.

С мая 2008 года занимал пост мэра Лондона.

В мае 2015 года Борис Джонсон был избран депутатом Консервативной партии от столичного округа Аксбридж и Райслип.

13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел Великобритании.

В июне 2017 года он сохранил свой пост в новом правительстве премьер-министра Терезы Мэй

7 июля 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план кабмина по плавному выходу из Евросоюза

9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании.